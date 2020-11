Essen: Überfall auf Kiosk – Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Essen. Überfall in Essen!

Vor knapp zwei Wochen überfielen zwei Männer einen Kiosk auf der Bochumer Landstraße Ecke Dammstraße in Essen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Nun hat die Polizei Fahndungsfotos der Täter veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Essen: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos nach Überfall auf Kiosk

Am späten Abend des 15. November betraten gegen 22 Uhr zwei maskierte Männer einen Kiosk in Essen-Freisenbruch und forderten den Mitarbeiter unter Vorbehalt einer Schusswaffe auf, das Bargeld auszuhändigen.

Der Mitarbeiter, der zu dem Zeitpunkt alleine in dem Laden war, griff trotz der gefährlichen Situation nach einer Metallstange und schlug die Täter so in die Flucht. Die beiden Räuber liefen daraufhin in Richtung Hellweg. Ein Zeuge beobachtete schließlich, wie sie zur Schule am Hellweg rannten, dann verlor er sie aber aus den Augen.

Kannst du Hinweise geben?

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, konnte die Täter bislang aber nicht überführen. Sie sucht deshalb nun öffentlich mit Fahndungsfotos nach den Männern. Die Gesuchten werden so beschrieben:

1. Täter mit schwarzer Pistole:

Circa. 20 - 28 Jahre alt

Schlank

Circa 1,70 - 1,75 m groß

Dunkle Haare, helle Hautfarbe

Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit großem gelben Aufdruck (Logo des Wu-Tang Clans) auf der Brustseite, schwarze Jogginghose, rotes Halstuch als Maskierung

Foto: Polizei Essen

2. Täter:

Circa 25 - 28 Jahre alt

Schlank

Circa 1,75 m groß

Dunkle Haare, helle Hautfarbe

Schwarzer Pullover, schwarze Hose, schwarze Stoffmütze, schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Foto: Polizei Essen

Foto: Polizei Essen

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201 829 - 0 entgegen. (nk)