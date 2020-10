Essen: Über 200 Tuner treffen sich auf Zeche Zollverein – dann wird es unangenehm

Mehr als 200 Tuner trafen sich in einem Parkhaus auf Zeche Zollverein.

Damit haben die Tuner in Essen wohl nicht gerechnet!

Am Freitagabend trafen sich mehr als 200 Tuner in einem Parkhaus auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen. Angemeldet war die Veranstaltung jedoch nicht!

Essen: Über 200 Tuner treffen sich auf Zeche Zollverein

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf Zeche Zollverein konnten ihren Augen kaum trauen, als sich gegen 22 Uhr das Parkhaus mit rund 230 frisierten Autos füllte.

Viele der Fahrer verschafften sich ohne ein Parkticket Zutritt auf das Gelände. Der Sicherheitsdienst alarmierte daraufhin die Polizei Essen.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

viertgrößte Stadt in NRW

582.760 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

hat neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------

Essen: Damit haben die Tuner wohl nicht gerechnet

Wie die Polizei am Samstagmorgen bestätigt, wurde das illegale Treffen der Tuner-Szene am Abend von zahlreichen Beamten aufgelöst.

Als Treffpunkt wählte die Tuner-Szene die Zeche Zollverein aus. Foto: imago images / Manngold

Es gab einige Verstöße gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen. Viele der Tuner wurden zudem wegen Erschleichung von Leistungen angezeigt.

-----------

Laut Polizei Essen wurde das Treffen ansonsten ohne weitere Vorkommnisse aufgelöst, die Fahrer hätten sich sehr kooperativ gezeigt. (mia)