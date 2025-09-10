Preise in Essen schießen in die Höhe – für wen es jetzt richtig teuer wird

Bereits im Mai 2025 gab es einen großen Protest in der Innenstadt von Essen. Damals protestierten Taxifahrer gegen Mietwagen-Plattformen wie Uber sowie die Politik, die laut Taxiunternehmen zu lange weggeschaut hat (wir berichteten).

Sie forderten einen verbindlichen Mindestpreis für Mietwagenfahrten, eine Begrenzung der Mietwagen in Essen und schärfere Kontrollen, vor allem in Bezug auf die sogenannte Rückkehrpflicht. Nun ist es so weit: Am Donnerstag (11. September) entscheidet der Verkehrsausschuss der Stadt Essen über die Mindestbeförderungsentgelte für Mietwagen. Was könnte das für Auswirkungen auf die Fahrgäste haben? Hier erfährst du mehr.

Schießen Preise für Uber und Co. in Essen in die Höhe?

Taxifahrer und Uber-Fahrer haben naturgemäß eine unterschiedliche Meinung zu den Mindestpreisen bei Mietwagenfahrten. Während die Taxifahrer und -unternehmen zum Teil um ihre Existenz fürchten aufgrund der starken Konkurrenz durch buchbare Mietwagen, ist Uber sich sicher, dass die geplanten Mindestpreise auch den Fahrgästen schaden würden. Ein Sprecher des Unternehmens berichtet nun von einer Art Test, der zeigen soll, wie viel mehr die Fahrgäste zahlen müssten, wenn der Mindestpreis in Essen tatsächlich durchgesetzt wird.

So startet die Mobilitätsplattform Uber in Essen die neue Vermittlungsoption „UberTeuert“. Diese ist ab sofort verfügbar und soll die geplanten Mindestpreise simulieren. Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber dazu: „Mit unserer neuen Vermittlungsoption zeigen wir den Nutzern, was die Einführung der Mindestpreise für ihren Alltag bedeuten würde. Denn die Verbraucher wären von der geplanten künstlichen Verteuerung von Fahrten am härtesten betroffen.” Und Achtung: In den nächsten Tagen wird „UberTeuert“ sogar die einzige buchbare Option in der App für Essen sein. Alle anderen wie beispielsweise UberX oder Uber Comfort verschwinden erstmal.

Die Preise könnten um 50 Prozent steigen

Uber-Deutschland-Chef Weigler ist sich sicher, dass flexible Mobilität durch die geplanten Mindestpreise der Stadt Essen für viele Menschen unbezahlbar werden würden. Und so appelliert das Unternehmen an den Stadtrat, die Mindestpreise nicht einzuführen.

Sonst könnte eine Steigerung von rund 50 Prozent auf die Fahrgäste zukommen. Dazu führt Uber zwei Beispielfahrten an: die erste aus Essen-Kettwig zum Elisabeth-Krankenhaus. Sie würden dann statt 21,30 Euro künftig 31,95 Euro kosten. Die Fahrt von Frohnhausen zur Zeche Zollverein würde sich um 8,60 Euro auf knapp 25,80 Euro verteuern.

Am Ende sei noch mal betont, dass dies die Sicht der Mietwagenfirmen ist und die Taxiunternehmen das wahrscheinlich anders sehen. Daher darf man gespannt sein, wie sich die Stadt Essen bei diesem kontroversen Thema entscheiden wird.









