Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Beliebter Club öffnet wieder – und hat wichtige Nachricht an alle Besucher

Essen. Endlich ist es soweit! Nach langer Corona-Zwangspause öffnet am Wochenende ein beliebter Club in Essen wieder seine Pforten.

Wenn die Party in Essen losgeht, ist die 19 Monate andauernde Stille endlich vorbei. Doch Achtung: Noch vor der Eröffnung hat der Club eine wichtige Durchsage an alle Tanzwütigen.

Essen: Ein beliebter Club öffnet wieder nach der Corona-Krise. (Symbolbild) Foto: Christoph Soeder / dpa

Essen: Dieser beliebte Club öffnet wieder

Freunde der gepflegten Rock-Musik aufgepasst: Das „turock“ am Viehofer Platz in Essen lädt ab diesem Wochenende wieder zu Live-Konzerten und Disko-Abenden ein.

Das „turock“ ist eine Institution in Essen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Doch vor der Wiedereröffnung hat das „turock“ eine wichtige Nachricht für all seine Gäste.

Das musst du vor dem Club-Besuch in Essen wissen

Denn seit dem 1. Oktober gelten in NRW neue Corona-Bestimmungen. Wer die Party im „turock“ nicht verpassen will, muss sich an die neue Form der 3G-Regelung halten.

Die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Zutritt zu Konzerten haben in NRW nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Neu ist: Ein PCR Test ist nicht mehr notwendig. „Für den Besuch eines unserer Konzerte oder einer Diskoveranstaltung reicht ab dem 1.10.21 ein aktueller Schnelltest“, teilt das „turock“ bei Facebook mit.

Die offizielle Bescheinigung eines Testzentrums darf allerdings nicht älter sein als sechs Stunden. Und Ausweis nicht vergessen! Ohne können die Türsteher deinen 3G-Nachweis nicht kontrollieren.

Essen feiert Wiedereröffnung: „Das wird geil“

Die Fans können die erste Indoor-Show seit Monaten in ihrem geliebten Club in Essen kaum erwarten. Bei Facebook lassen sie ihrer Freude in der Kommentarspalte der Veranstaltungsankündigung freien Lauf:

Ich freue mich soooo sehr auf heute Abend

Yay, bis später

Das wird geil

Vorfreude pur

Ich wünsche euch einen guten Neustart und bin froh, dass es jetzt eeeeeeendlich wieder los geht

Hinweis für alle, die Geld für den Club in der Corona-Krise gespendet haben: Am Samstag gibt es eine Survivor-Party mit Begrüßungsbier und - schnaps sowie vergünstigten Getränken für alle Unterstützer der Startnext-Kampagne.

