Essen: Türkei-Flagge sorgt bei EM für Aufsehen – „So sind wir im Pott“

Egal ob Essen, Duisburg, Gelsenkirchen oder Dortmund. Überall im Ruhrgebiet fiebern Fußballfans dem Duell der Türkei am Dienstag (18. Juni) gegen Georgien entgegen. Als klar war, dass die Türkei zwei ihrer Vorrunden-Spiele in Dortmund bestreiten wird, kannte der Jubel in der türkischen Diaspora im Pott keine Grenzen mehr.

Viele der Menschen mit türkischer Migrationsbiografie leben allerdings schon seit mehreren Generationen in Deutschland. In ihren Herzen pochen deshalb oftmals zwei Herzen – eines für die Türkei, das andere für Deutschland. In Essen wird das zur EM 2024 wieder deutlich sichtbar.

+++ Dortmund: Vor Türkei-Spiel machen Videos die Runde – Fans flehen um Gnade +++

Essen: Türkei-Flagge sorgt für Aufsehen

Wer dieser Tage durch den Ruhrpott fährt, sieht an jeder Ecke Flaggen der unterschiedlichsten Nationen. Ganz klar, das Fußballfieber greift um sich. Manch einem fällt es dabei schwer, sich für eine Flagge zu entscheiden. Und so gibt es nicht selten Autos und Häuser, an denen die Fahnen zweier Länder befestigt sind.

Mehr aus Essen: Essen diese enthüllt Details zu „Projekt Rüttenscheid“ – „Richtig geil“

Wie nah die zwei Herzen in der Brust beieinander liegen, zeigt ein Beispiel aus Essen, das die Macher der Meme-Seite „essen diese“ jetzt feiert. Sie zeigen Videoaufnahmen aus einem Auto heraus, die eine besondere Flagge einfangen, die an einem Essener Balkon hängt. Es handelt sich dabei um eine kleine Türkei-Flagge vor schwarz-rot-goldenem Hintergrund.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Essener feiern Türkei-Flagge: „Liebe es“

In den Kommentaren feiern viele Essener den Fund als Ausdruck der Völkerverständigung, die sich viele von Großereignissen wie der EM 2024 im eigenen Land erhoffen. „Mega“, „Perfekte Lösung“ und „Liebe es jedes Mal, wenn ich sowas sehe!“, heißt es da unter dem Post. Ein anderer findet: „So sind wir im Pott.“

Mehr Themen:

Bitter für viele Fußballfans, die das Türkei-Spiel in Gemeinschaft schauen wollten. Alle Public-Viewing-Veranstaltungen in den Austragungsorten in NRW mussten am Dienstag abgesagt werden. Mehr dazu hier >>>