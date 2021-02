Essen: Toter Mann an Bahngleisen gefunden – Identität geklärt

Schock-Fund in Essen! Am Dienstagmorgen ist im Stadtteil Kray eine männliche Leiche gefunden worden.

Gegen 9 Uhr am Dienstag alarmierten Zeugen die Polizei Essen zu dem toten Mann an der Schönscheidtstraße in Kray. Nahe der dortigen S-Bahngleise fanden die Beamten unterhalb der dortigen Brücke den Toten.

Essen: Toter Mann nahe Bahngleisen gefunden

Die Polizei hatte zunächst vor einem Rätsel gestanden, denn die Identität des Toten intensiver Ermittlungen und eindeutiger Erkennungszeichen nicht zweifelsfrei klärbar. Die Polizei hatte zwischenzeitlich die Bevölkerung um Hilfe bei der Identifizierung gebeten.

Am Mittwoch hat sich dann der Vater des verstorbenen Mannes gemeldet. Mit den neuen Hinweisen hat die Polizei dann die Angehörigen über den traurigen Verlust informiert. Der Verstorbene hat in Essen gewohnt und ist über 50 Jahre alt geworden.

Die Polizei geht davon aus, dass eine Fremdwirkung ausgeschlossen ist. (fb)