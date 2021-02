Essen: Toter Mann an Bahngleisen gefunden – Polizei steht vor einem Rätsel

Schock-Fund in Essen! Am Dienstagmorgen ist im Stadtteil Kray eine männliche Leiche gefunden worden.

Gegen 9 Uhr am Dienstag alarmierten Zeugen die Polizei Essen zu dem toten Mann an der Schönscheidtstraße in Kray. Nahe der dortigen S-Bahngleise fanden die Beamten unterhalb der dortigen Brücke den Toten.

Essen: Toter Mann nahe Bahngleisen gefunden

Doch nun steht die Polizei vor einem gewaltigen Rätsel.

Denn trotz eindeutiger Erkennungszeichen und intensiver Ermittlungen konnte die Identität des Toten bis zum Mittwochnachmittag nicht festgestellt werden. Und mögliche Angehörige sind bisher ebenfalls noch nicht verständigt worden.

Essen: Identität des Mannes ist bisher unbekannt

Nun bittet die Polizei um Hinweise. Erkennst du den Mann aufgrund der folgenden Beschreibung?

30- 40 Jahre alt

hellhäutig

braune, längere Haare

etwa 180-185 cm groß und zirka 90 kg schwer

bekleidet war der Verstorbene mit einer hellblauen Steppjacke der Marke „Wellensteyn“ und einer blauen Jeans

unter der Jacke trug er ein blaues Footballshirt der amerikanischen Mannschaft „Seattle Seahawks“

in seiner Kleidung führte er einen Fahrzeugschlüssel mit, der zu einem Opel gehören dürfte

Dir kommt daran etwas bekannt vor? Dann melde dich bei der Polizei Essen unter 0201/8290. (fb)