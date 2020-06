Essen: Autofahrer findet toten Mann auf Straße – Polizei hat jetzt diese Vermutung

Essen. Es waren schreckliche Bilder, die sich am späten Montagabend einem Autofahrer aus Essen geboten haben. Der Mann fand eine schwerverletzte Person auf der Straße. Kurze Zeit später starb der Mann. Bei ihm handelt es sich um einen 64-Jährigen aus Essen. Nun hat die Polizei eine Vermutung.

Autofahrer haben in der Nacht auf Dienstag eine schwerverletzte Person auf der Twentmannstraße gefunden. Das bestätigt die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN. Zunächst standen die Beamten vor einem Rätsel, doch nun hat die Polizei eine Vermutung, wie es zu dem schrecklichen Unglück gekommen sein könnte.

Polizei Essen hat diese Vermutung

Sie geht davon aus, dass der Mann bereits auf dem Boden lag, als er von einem Auto überrollt wurde. Die Ermittler versuchen zu klären, ob der Tote zuvor möglicherweise auf dem Gehweg stolperte und auf die danebenliegende Fahrbahn stürzte.

Bei dem Unfallauto handelt es sich wahrscheinlich um einen dunklen Kleinwagen, eventuell einen VW-Golf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Das Auto soll bei dem Unfall nicht beschädigt worden sein.

Essen: Passant findet toten Mann

Um 23.47 Uhr erhielt die Polizei den Notruf von Zeugen, die einen Schwerverletzten auf der Twentmannstraße Ecke Arendahls Wiese in Essen-Stoppenberg mitten auf der Straße meldeten. Sofort eilten Polizisten sowie Rettungskräfte zu dem Fundort in Höhe der Hausnummer 48 an dem Pumpwerk. Notärzte konnten allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Feuerwehr leuchtete die beidseitig bewaldete Unfallstelle aus.

Für die Polizei begann schließlich ein Rätsel. Schnell war den Ermittlern aber klar, dass der Mann von einem Auto überfahren und getötet wurde. Die Identität des Opfers war zunächst unbekannt, konnte nun jedoch geklärt werden.

Demnach handelt es sich um einen 64 Jahre alten Essener, der in Stoppenberg wohnte. Die Polizei versucht jetzt, mögliche Angehörige zu ermitteln und sie über das tragische Schicksal des Mannes zu informieren.

Essen: Nichts auf der Twentmannstraße erinnert mehr an das schreckliche Drama in der Nacht. Foto: Metin Gülmen/DER WESTEN

Polizei sucht nach Hinweisen

Der Unfallverursacher begann Fahrerflucht, von ihm fehlt bislang jede Spur. Zeugen berichteten allerdings von einem verdächtigen Fahrzeug, dessen Fahrer den entgegenkommenden Verkehr mit der Lichthupe warnte. Ob es sich dabei tatsächlich um den Unfallfahrer handelt, ist bisher noch unklar. Es soll sich um ein dunkles, älteres Fahrzeug, ähnlich eines VW-Golfs gehandelt haben.

Die Polizei sperrte die Straße schließlich, um Ermittlungen am Tatort durchzuführen. Jetzt hofft die Polizei darauf, dass sich der Unfallfahrer meldet. Möglicherweise war der verstorbene Fußgänger auf der schwach beleuchteten Straße schlecht zu sehen.

Zeugen, die den Unfall oder etwas Verdächtiges in Stoppenberg beobachtet haben, oder aber Angaben zu dem Unfallfahrer des mutmaßlich beschädigten, dunklen Kleinwagens machen können, werden gebeten, sich sofort unter der Telefonnummer 0201 8290 bei der Polizei zu melden. Auch akustische Wahrnehmungen von Zeugen, etwa bei Zusammenprall des Unfallwagens und des Mannes können entscheidend sein für die Polizei.