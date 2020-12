Essen: Tödlicher Messerangriff in Horst – Gerichtsurteil bringt überraschende Wende

In einem nichtöffentlichen Prozess um den gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen aus Essen ist der Angeklagte am Mittwoch freigesprochen worden.

Der zur Tatzeit 17-Jährige hatte den Schüler aus Essen in der Nacht zum 19. April dieses Jahres zwar mit einem Messer tödlich verletzt. Doch die Richter am Essener Landgericht entscheiden, dass er aus Notwehr gehandelt habe.

Blumen wurden zum Gedenken an den getöteten 14-Jährigen abgelegt. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Schüler aus Essen von 17-Jährigen mit Messer angegriffen – jetzt ist das Urteil gefallen

Auslöser der Bluttat sollen wechselseitige Beleidigungen innerhalb einer Jugendclique gewesen sein. Zu einem früheren Zeitpunkt waren die Ermittler davon ausgegangen, dass es bei dem Streit um ein Mädchen gegangen sein soll.

Nach Angaben von Verteidiger André Wallmüller ist der angeklagte Deutsche angegriffen, verfolgt und geschlagen worden.

17-Jähriger habe aus Notwehr gehandelt

Auf dem Boden liegend habe er schließlich in Notwehr zum Messer gegriffen und einmal zugestochen.

Der 14-Jährige ist noch am Tatort verstorben.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach Angaben eines Gerichtssprechers vier Jahre Jugendhaft wegen Totschlags beantragt.

250 trauerten gemeinsam um den 14-Jährigen

Kurz nach dem tragischen Tod hatten sich über 250 Menschen in Essen-Horst versammelt, um an den 14-Jährigen zu gedenken. Dabei verstießen sie gegen die Corona-Schutzverordnung, die im April noch vorsah, dass sich nicht mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit treffen durften.

