Essener Tiertafel verzweifelt: „Wer kann uns helfen?“

Es ist ein ehrenwerter Gedanke, den die Mitglieder der „SATTiertafel Essen“ antreibt. Der gemeinnützige Verein greift Tierhaltern unter die Arme, die in Not geraten sind.

„Mit Futter- und Sachspenden soll vermieden werden, dass die Tiere ins Tierheim abgegeben werden müssen“, erklärt die Essener Tiertafeln und weiter: „So helfen wir den Tierhaltern und auch den Tieren.“ Doch jetzt benötigt der Verein selbst dringend Hilfe.

Essener Tiertafel schlägt Alarm: „Fehlt dringend“

Denn bei der Versorgung bedürftiger Tierhalter ist die „SATTiertafel Essen“ auf Spenden angewiesen. Davon gab es zuletzt aber deutlich zu wenig. „Die Regale sind fast leer“, stellen die ehrenamtlichen Helfer fest: „Besonders Nassfutter für Hunde und Katzen fehlt dringend.“

++ Panne vor der Kommunalwahl in Essen – Stadt zieht die Reißleine ++

In einem Aufruf bei Facebook schlägt die Tiertafel jetzt Alarm und bittet um Spenden, um Tierhalter in schwierigen Lebenslagen weiter unterstützen zu können. „Jede Dose kann helfen, dass kein Napf leer bleibt“, so der Appell. „Wer kann uns helfen?“

++ Tierheim in Essen erhält nach einem Jahr Post – die Bilder sind eindeutig ++

So hilfst du Hunden und Katzen in Essen

Für Hunde werden 400-Gramm-Dosen am dringendsten benötigt, allerdings mit einer Einschränkung: „Bitte nix mit Fenchel, das finden die meisten doof.“ Und auch für Katzen sei Nassfutter am beliebtesten.

Mehr Themen:

Du hast etwas übrig? Dann komm am besten dienstags zwischen 16 und 18 Uhr in der I. Weberstraße 10 in Essen vorbei. Außerdem gibt es weitere Termine jeden dritten Montag und jeden dritten Mittwoch im Monat zur gleichen Zeit sowie jeden ersten Samstag zwischen 11 und 13 Uhr.

Alternativ kannst du Spenden auch per Post schicken an:

S.A.T.Tiertafel Essen e.V.

Sandra Lachmann

Stornefranzstr. 2

45259 Essen

Weitere Sammelstellen und Informationen findest du hier >>>

Selbst wer nur wenig zu geben hat, brauche sich nicht grämen: „Auch einzelne Dosen sind willkommen – jede kleine Portion zählt!“, stellt die Tiertafel klar.