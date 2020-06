Essen: Tiersterben mitten in der Stadt – das ist der tragische Grund

In Essen sterben jährlich mehrere Kühen in der Grünen Mitte. (Symbolbild)

Essen. Die Grüne Mitte in Essen dürfte jeder kennen. Gegenüber vom Limbecker Platz und direkt hinter dem Gebäude der Funke Mediengruppe liegt die Wohnsiedlung. Das Besondere daran: Mitten in Essen gibt es einen künstlichen Teich.

Auch viele Tiere haben sich dort angesiedelt. Vor allem Kinder lockt es zur Grünen Mitte in Essen, um dort am Spielplatz zu spielen oder die dort lebenden Tiere zu sehen.

Essen: Küken ertrinken

Doch wie „Radio Essen“ berichtet, sorgt die Grüne Mitte dafür, dass viele Tiere vor Ort verenden. Das betrifft vor allem kleine Teichrallen-Küken. Seit etwa fünf Jahren brütet die Teichkralle dort ihre Eier aus.

Essen: Auch die Mutter kann ihre Küken nicht retten. (Symbolbild) Foto: imago images / imagebroker

Die braun-schwarze Vogelart lebt auf der künstlichen Insel und zieht dort ihre Junge auf. Doch so schön die Grüne Mitte in Essen für die Tiere auch ist, so gefährlich wird die künstliche Insel – ein Beton-Pflanzenkübel – für diese Tiere.

Wenn die Küken schlüpfen und ins Wasser springen, schaffen sie es nicht wieder zurück ins Nest. Die Insel liegt etwa 70 Zentimeter über der Wasseroberfläche – viel zu hoch für die Tierchen.

Hörer Heinz beobachtete, dass die Mutter der Küken versucht habe, ihnen zu helfen, doch sie wurde immer wieder von Passanten gestört. Die kleinen Küken ertrinken in dem Wasser. Heinz sah, dass viele Küken tot im Wasserbecken der Grünen Mitte in Essen schwimmen würden.

Das ist die Grüne Mitte in Essen:

2010 fiel der Startschuss für das Bauprojekt mitten in Essen

Auf dem Platz war vorher der Güterbahnhof und Großmarkt, später Kirmes- und Zirkusveranstaltungen

Rund 230 Millionen hat die Grüne Mitte gekostet

Sie ist 13,3 Hektar groß

Dort gibt es Wohnimmobilien, Büro- und Geschäftshäuser, ein Hörsaalzentrum sowie Gastronomie- und Dienstleistungsangebote

Essen: Heinz hat eine Idee

Laut ihm verenden jedes Jahr etwa 50 bis 60 der Tiere und das seit fünf Jahren.

Eines der Küken hat Heinz bereits bei sich aufgenommen und pflegt es. Alle Tiere kann er aber nicht aufnehmen. Er bat bereits die Tierklinik in Essen um Hilfe. Doch die nehmen die Küken nicht auf, da sie nicht verletzt sind.

Heinz ist sich sicher: Eine Küken-Treppe würde helfen. „Radio Essen“ hat daraufhin mit Grün und Gruga gesprochen. Ihnen war nicht bekannt, dass die Teichrallen-Küken mitten in der Stadt verenden würden. Der Fachbereich will sich jetzt dem Problem annehmen. Eventuell wird so eine Küken-Treppe installiert. Man will sich vor Ort alles genau anschauen. (ldi)