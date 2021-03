Essen: Eine Tierschutzorganisation wandte sich mit einer Bitte an ihre Follower. (Symbolbild)

Essen: Tierschutz-Verein will Jungtiere retten – und braucht dafür ausgerechnet DIESES Küchengerät

Essen. Auch in Essen brauche Tiere regelmäßig die Hilfe von Menschen. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich.

Ein Tierschutz-Verein aus Essen benötigt nun ausgerechnet ein Küchengerät, um den Tieren in Zukunft helfen zu können.

Essen: Tierschutzverein braucht Küchengerät

Über Facebook sucht der Tierschutzverein nach einer Mikrowelle. „Hallo Ihr Lieben, wer hat vielleicht eine Mikrowelle für uns. Wir brauchen eine für das neue Grundstück um die Snozzel Safs der Wildtiere aufzuwärmen.Danke“, lautete der Post.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

Dazu wurde er auch noch mit einem Foto eines kleinen Igels versehen. Der Wunsch nach einer Mikrowelle müsste doch eigentlich leicht erfüllbar sein. Immerhin haben die meisten Haushalte mittlerweile eine und da dürfte auch die eine oder andere trotz voller Funktionsfähigkeit ersetzt werden und somit übrig sein.

Essen: Hat der Tierschutzverein Glück?

Und tatsächlich scheint der Tierschutzverein in Essen Glück zu haben. Unter dem entsprechenden Facebook-Post gab es bereits zwei Kommentare, welche eine Mikrowelle in Aussicht stellten. „Ich habe eine. Kaum gebraucht aber durch die Lagerung im Keller optisch nicht mehr so gut. Gerne gratis“, kommentierte eine Frau.

---------------

Weitere News aus Essen:

Essen: Mann macht merkwürdige Beobachtung am Baldeneysee – und wählt sofort den Notruf

Essen: Schreie und Lärm aus Laube – vor Ort wird gleich klar, was los ist

AfD: Essener CDU-Politiker Matthias Hauer zerlegt Partei-Antrag – „SO wichtig war ihnen das Anliegen“

---------------

Im Bezug auf die Mikrowelle scheint der Tierschutz-Verein auch nicht anspruchsvoll zu sein. „So lange sie funktioniert und die unterschiedlichen Temperaturen eingestellt werden kein Problem“, lautete nämlich die Antwort.

Essen: In diesem Fall war das Objekt der Begierde eine Mikrowelle. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Außerdem wurde noch eine weitere Mikrowelle angeboten. Diese sei sehr alt, funktioniere aber dennoch. „Ihr könnt euch die gerne abholen“, so das nette Angebot. Scheint ganz so, als würde der Tierschutzverein in Essen bald ein Problem weniger zu haben. (gb)