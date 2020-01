Essen: Tiere im Wildgehege abgeschossen – Frau erhebt schwere Vorwürfe: „Skandal“

Essen. Bereits seit Monaten gibt es Probleme beim Wildgehege in Essen-Schonnebeck. Seit Juni ist es geschlossen. Der Grund: kranke und gesunde Tiere lebten dort zusammen. Außerdem waren die Gehege kaputt und es gab Probleme bei der Fütterung der Tiere. Das Veterinäramt Essen setzte einen Riegel vor. Nun kommen schreckliche Details ans Licht. Das Damwild wurden im Gehege geschossen.

Essen: Förderverein des Wildgeheges erschießt Damwild

Um das Wildgehege in Essen wieder öffnen zu können, muss der zuständige Förderverein die Auflagen des Veterinäramtes erfüllen. In dem Gehege durfte kein Damwild mehr gehalten werden. Die Hirschart hatte dort kein artgerechtes Zuhause. Das Wildgehege Essen-Schonnebeck musste auf Anordnung des Amtes den Bestand auflösen.

Damwild soll sehr aufwendig zu pflegen sein. Den Bedürfnissen der Tiere konnte der Förderverein nicht gerecht werden.

Doch statt ein neues Quartier zu suchen, wurden die Tiere einfach erschossen. Wie die Stadt Essen bestätigt, wurde ein Jäger beauftragt, das Wild zu erschießen. Und das Ganze noch vor Weihnachten. Denn: Das Fleisch der Tiere sollte „wirtschaftlich verwertet“ werden.

Das Krasse: Es soll durchaus Unterbringungsmöglichkeiten für die Tiere aus Essen vorhanden gewesen sein. Doch der Förderverein entschied sich dagegen. „Wir wollten die Möglichkeiten vermitteln, doch der Förderverein wollte das nicht“, so eine Pressesprecherin der Stadt Essen.

Förderverein darf entscheiden, was mit den Hirschen und Rehen geschieht

Laut der Stadt ist der Förderverein Eigentümer und Halter der Tiere. Er darf selbst entscheiden, was mit den Tieren passiert. Hirsche dürfen gejagt werden. „Der Verein darf nur nicht gegen das Tierschutzgesetz verstoßen.“

Auf der Facebookseite des Wildgeheges aus Essen schreiben viele Nutzer ihre Fassungslosigkeit nieder. Die Tier-Liebhaber sind sauer.

Hier zwei Kommentare:

„Ich bin echt fassungslos über das, was ich gerade über die Tötung der Tiere gelesen habe. Das nennt sich also 'Förderverein'. Mir fehlen die Worte...“

„Ihr wollt Tierfreunde sein und lasst die Tiere abknallen, um ihr Fleisch zu verkaufen. Abartig!!! Es ist unfassbar. Wie können die Verantwortlichen nur ruhig schlafen?“

Eine Nutzerin fragt auf der Seite, warum es keinen Hilfeaufruf gebe. So könnten Freiwillige die Zäune wieder reparieren. Der Förderverein aus Essen antwortet: „Das haben wir alles versucht, doch es passiert nichts. Nur wollen es alle Leute, dass es besser wird, nur helfen will leider keiner.“

Tierschützerin will Gehege in Essen unterstützen

Auch soll es Gerüchte geben, dass das Gehege komplett geschlossen werden soll. Tierschützerin Dorothea Keuter sucht per Facebook ein neues zu Hause für die restlichen Tiere – darunter sind Kaninchen, Pfauen, Ziegen und auch ein Esel. Eine Bekannte habe sie darauf angesprochen, dass das Damwild geschossen wurde. „Es ist ein Skandal. Ein Verein, der sich eigentlich für Tiere einsetzt, knallt ihre Tiere ab, weil sie zu faul sind, die Löcher zu reparieren.“

Die Gerüchte kann die Stadt Essen nicht bestätigen. „Wir haben davon auch gehört, doch der Verein hat uns über eine Schließung bisher nicht informiert. Unser letzter Stand ist, dass sie das Wildgehege wiederaufbauen und sich verbessern wollen.“

Hirsche und Damwild artgerecht halten

Keuter sagt im Gespräch mit DER WESTEN, dass sie auf den Förderverein aus Essen zugegangen sei. Wollte bei der Vermittlung der Tiere helfen. Der Verein ließ ihr Fotos der Tiere zukommen. Auf Facebook postet die Tierschützerin die Bilder und sucht nach einem neuen Zuhause für die Tiere.

Per Whatsapp soll die Vorsitzende des Vereins aus Essen Dorothea Keuter Fotos und Videos der Tiere zukommen lassen haben. Foto: Screenshot Dorothea Keuter

Bereits nach zwei Tagen hat sie für alle Tiere ein neues Heim gefunden. Doch der Förderverein ruderte laut Keuter zurück. „Ihnen ging das zu schnell. Sie wollten die Tiere dann doch nicht rausgeben.“ Die Tierschützerin erhebt schwere Vorwürfe gegen den Verein. „Ich wurde angemotzt und habe Anrufe mit Beschimpfungen bekommen. Es wird behauptet, dass ich lüge und den Verein kaputt machen will.“

Verantwortliche des Vereins äußern sich nicht

Auch sagt Keuter, dass nicht alle Damhirsche geschossen wurden. Drei Tiere laufen laut ihr noch außerhalb des Geheges herum und kämen noch fürs Futter zurück. Für die soll es auch Abschuss-Pläne geben. „Auch dabei wollte ich ein neues Gehege vermitteln. Die Hilfe wurde aber ohne Begründung abgelehnt.“

Der Stadt Essen wurde nur mitgeteilt, dass zwei Tiere geschossen wurden. Auch sie habe gehört, dass dort mehr Damwild gelebt habe. Was mit den weiteren Hirschen passierte, weiß die Stadt nicht.

Keuter will sich jetzt bei dem Veterinäramt in Essen in Verbindung setzen. Auf Nachfrage von DER WESTEN wollte die Vorsitzende des Fördervereins Birgit Karla keinerlei Fragen zum Wildgehege beantworten.