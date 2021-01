Essen: Mehrmals am Tag wird ein Mann von nervigen Anrufen geplagt. Wir haben diesbezüglich bei der Polizei nachgefragt. (Symbolbild)

Essen: Zahlreiche Anrufe treiben Mann in den Wahnsinn – Polizei mit eindringlicher Warnung

Essen. Wenn ständig das Telefon klingelt, kann das einem schnell auf die Nerven gehen. Erst recht, wenn man dabei so unangenehme Erfahrungen macht, wie Martin K. aus Essen.

In der Facebook-Gruppe „Du weiss, dat Du aus Essen komms, wenn...“ macht K. seinem Ärger Luft und schildert, mit was für Anrufen er sich mehrmals am Tag herumschlagen muss. Und offenbar steht er damit nicht alleine da.

Essen: Mann wird täglich von Fake-Anrufern belästigt

„Hat jemand von euch auch so viele Werbe-/Betrugs-/Fake-Anrufe?“, fragt Martin K. die Essener Facebook-Community. „Bei uns geht mindestens zwei bis drei Mal pro Tag die Festnetznummer (obwohl die nirgendwo angegeben wurde) mit irgendwelchen Vollhonks.“

Angebliche Gewinnspielteilnahmen, Fragen nach der Bankverbindung, billige Stromangebote... Da braucht es manchmal schon kreative Ausreden, um die Anrufer abzuwimmeln. Einmal behauptete K. sogar, er wohne gar nicht mehr in Essen, sondern in Spanien und habe nur die Rufnummer mitgenommen. Daraufhin habe der Anrufer sofort ohne ein weiteres Wort aufgelegt.

Er nennt sogar eine Beispiel-Telefonnummer, die in wegen eines angeblichen Gewinnspiels angerufen hat. „Und natürlich sind das immer manipulierte Nummern, die man nicht zurück rufen kann“, schreibt K. auf Facebook – und fragt erneut die anderen User: „Wie ist das bei euch?“

Vielen Usern geht es genauso

Die Antwort? Offenbar: Sehr ähnlich. Denn unter dem Post von Martin K. haben sich mittlerweile bereits über 160 Kommentare angesammelt, in denen andere User von vergleichbaren Erfahrungen berichten.

Einige Beispiele:

Jupp, kann ich nur bestätigen. Ich reise mindestens drei Mal um die Welt, brauche eine Großgarage für die gewonnen Autos und so viel Geld kann ich nicht ausgeben...

Immer mal wieder, gern auch Anrufe von „Microsoft“ ... Vollhonks halt.

Ständig. Da hat bis jetzt auch kein Drohen genutzt.

Einfach auflegen,auch mich nerven diese Anrufe

Wir haben auch jeden Tag ein bis zwei solcher Anrufe. Werde jetzt mal schauen wie man die mit der FritzBox sperren kann.

Handelt es sich hierbei etwa um ein Problem, dass in Essen überdurchschnittlich häufg auftritt? DER WESTEN hat diesbezüglich bei der Polizei nachgefragt.

Polizei warnt eindringlich

„Eine besondere Steigerung dieser Anrufe ist nicht zu verzeichnen. Leider kommt es täglich vielfach zu solchen Anrufen, von denen nicht jeder der Polizei gemeldet wird“, erklärt Polizeioberkommissar Pascal Schwarz-Pettinato. Man könne jedoch grundsätzlich skeptisch sein, wenn eine Rufnummer mit einer sehr befremdlichen Ziffernfolge im Display erscheint.

„Wenn dann jemand etwas von einem Gewinn erzählt, obwohl man nie an einem entsprechendem Gewinnspiel teilgenommen hat, sollten alle Alarmglocken läuten“, mahnt der Polizist. „Als Anrufer sollte man am besten sagen, dass man kein Interesse hat oder gleich auflegen.“

Wenn der Anrufer Bankdaten oder Geldzahlungen verlangt, wird es besonders kritisch. Hier appelliert Schwarz-Pettinato: „Man darf unter keinen Umständen seine Kontodaten und die Personalien preisgeben. Sollte man es aufgrund eines schwachen Momentes doch getan haben, sollte umgehend eine Anzeige erstattet und die Hausbank in Kenntnis gesetzt werden.“ (at)