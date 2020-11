Essen: Teenager gehen auf andere Kinder los – plötzlich zückt einer ein Messer

Essen. Schreckliche Messerattacke auf Jugendliche in Essen.

Am Samstag wurden drei 13-Jährige in Essen von einer Gruppe 10- bis 15-Jähriger angegriffen. Einer der Angreifer zückte dabei ein Messer und verletzte damit eines der Opfer an der Hand.

Jugendliche greifen Kinder mit Messer in Essen an

Als die Gruppe der 13-jährigen Freunde am Samstag gegen 16.15 Uhr die Fußgängerbrücke an der Wilhelm-Nieswandt-Allee im Stadtteil Altenessen überquerte, traf sie auf eine etwa 15-köpfige Gruppe von Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 15 Jahren. Sie seien unvermittelt attackiert worden, erzählten sie der Polizei.

Einer der minderjährigen Angreifer zog dabei ein Messer und verletzte eines der Opfer. Der Jugendliche musste daraufhin in ein Essener Krankenhaus gebracht werden.

Das Opfer des Messerangriffs muss in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Die Angreifer konnten vor dem Eintreffen der Polizei über die U-Bahnstation Altenessen Mitte flüchten. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der mutmaßliche Messerangreifer soll laut Polizei ca. 10 Jahre alt und etwa 1,50m groß sein. Er soll kurze, dunkle Haare tragen, die an den Seiten und dem Hinterkopf kurz geschoren sind. Insgesamt deutet sein Aussehen auf einen arabischen Hintergrund hin, so die Polizei. Zum Tatzeitpunkt habe er eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover getragen.

Du hast etwas gesehen oder Hinweise auf die Täter? Dann melde dich bei der Polizei Essen unter 0201/8290. (cm)