Essen: Tapas Bar öffnet auf der RÜ mitten in Coronakrise – das wird dir geboten

Essen. Mitten zu Zeiten von Corona erfüllt sich Juan Sánchez (39) in Essen einen Lebenstraum: Er eröffnet eine Tapas-Bar auf der Rüttenscheider Straße.

Seit drei Jahren betreibt er in Holsterhausen bereits den Burgerladen „200 G Grill & Bar“. Jetzt will der gelernte Industriekaufmann an der Rüttenscheider Straße 214 in Essen mit einem neuen Lokal durchstarten.

Essen: Neue Tapas-Bar öffnet in Rüttenscheid

Juans Eltern kamen einst als „Gastarbeiter“ aus Spanien nach Deutschland, er selbst ist gebürtiger Essener. Die Tradition seiner elterlichen Heimat will er in seiner neuen Tapas-Bar „mit Orignalrezepten“ würdigen und den Menschen somit die spanische Küche näher bringen, erklärt er gegenüber der „WAZ“.

