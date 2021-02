Essen: Bürger schalten Tagesschau ein – als sie dieses Bild sehen, rasten sie aus

Essen. Dieser TV-Moment begeisterte sogar den Bürgermeister von Essen!

Bei der ARD-Tagesschau am Donnerstagabend fiel den Menschen aus Essen sofort ein Detail auf, über das sie sich extrem freuten.

Essen: Bürger freuen sich über dieses Detail in der Tagesschau

Als Moderatorin Judith Rakers kurz vor 20.15 Uhr die Wettervorhersage ankündigte, staunten die Essener TV-Zuschauer nicht schlecht. Denn als Wetter-Symbolbild hatte sich die ARD ausgerechnet den Baldeneysee ausgesucht.

Hinter Judith Rakers war in der Tagesschau der Essener Baldeneysee zu sehen. Foto: ARD

Die Freude, ein Stückchen Heimat plötzlich „auf der großen TV-Bühne“ zu sehen, war groß!

+++ Essen: Neues Grugabad soll 2025 fertig sein! Die Kosten haben es in sich +++

„Heute in der Tagesschau - unser schöner Baldeneysee“, schrieb eine Userin in eine Essener Facebookgruppe und packte direkt noch ein Herzchen mit in ihren Beitrag. Ein anderer Nutzer war ebenfalls begeistert: „Ich freute mich auch, als ich den berühmten Blick auf den Baldeneysee heute in der Tagesschau sah.“

Auch OB Thomas Kufen ist begeistert

Sogar Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (47, CDU) bliebt das Detail nicht verborgen. Sofort zückte er sein Handy und machte kurzerhand ein Foto seines Fernsehbildschirms.

Auch Essens OB Thomas Kufen teilte den TV-Moment auf Instagram. Foto: Instagram/thomaskufen

„Zur Wettervorhersage der Tagesschau gab es heute ein Bild vom Essener Baldeneysee!“, schrieb er begeistert dazu – und verwies auch sofort auf die Zeche Carl Funke, die im Hintergrund zu sehen ist.

Wie sich das Winterwetter am Baldeneysee und im Rest des Ruhrgebiets aktuell entwickelt, erfährst du in unserem Live-Blog <<< (at)