Essen: Der Zoll hat in einer Kiste Kokain im Wert von sieben Millionen Euro sichergestellt.

Essen: Supermarkt-Mitarbeiter öffnen Kiste – unglaublich, was sie darin entdecken!

Essen. Supermarkt-Mitarbeiter in NRW haben eine unglaubliche Entdeckung gemacht!

Beim Entladen von Bananenkisten stellten sie verdächtige Pakete in der Lieferung fest und meldeten die sofort der Polizei. Der Importeur verständigte auch das Zollfahndungsamt Essen.

Essen: Zoll macht Mega-Entdeckung in Bananenkiste

Foto: Zollfahndungsamt Essen

Die Fahnder machten sich sofort auf den Weg und durchsuchten alle Lieferungen. Unterstützt wurden die Fahnder aus Essen dabei von der Landespolizei und den Hauptzollämtern Bielefeld und Duisburg.

Wert von sieben Millionen Euro

Insgesamt wurden 100 Pakete mit jeweils einem Kilo Kokain in Supermärkten im Emsland und Westfalen sichergestellt. Der Straßenverkehrswert des Kokains liegt laut Zollfahndungsamt Essen bei etwa sieben Millionen Euro.

Bananen kamen aus Kolumbien

Foto: Zollfahndungsamt Essen

Die Bananen waren als Teil einer Containerlieferung aus Kolumbien per Kühlschiff nach Antwerpen gelangt. Von dort wurden sie von einem Obstimporteur ins Ruhrgebiet geliefert. Ein Teil der Bananenlieferung war bereits an eine Supermarktkette ausgeliefert.

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Essen dauern an.

Immer wieder kuriose Fundstücke

Immer wieder machen Zollfahnder kuriose Entdeckungen. Vor allem am Flughafen entdecken sie teils eklige Sachen. Eine Frau aus Wuppertal mit Wurzeln in Kamerun hatte sieben Kilo vergammelte Kuhhaut dabei, als sie die Zollkontrolle des Flughafens Düsseldorf passierte. „Ganze sieben Kilo vergammelte Haut ist auch für uns eine Premiere gewesen“, so der Sprecher. >>> hier die ganze Geschichte (ms)