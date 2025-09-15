Sturm fegt durch Essen – für Fans von Markus Krebs herrscht bittere Gewissheit

Eigentlich sollte Comedian Markus Krebs am Montag (15. September) das Publikum in Essen zum Lachen bringen – doch daraus wird nichts. Das Wetter macht den Fans einen Strich durch die Rechnung. Wegen des aktuellen Sturms wird der Auftritt von Markus Krebs abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Essen eine Warnung wegen Sturmböen ausgesprochen. Bewohner werden darauf hingewiesen, dass durch den starken Wind Äste und unbefestigte Gegenstände durch die Gegend fliegen und Passanten verletzen können.

Sturm in Essen sorgt für technische Probleme

Auch für die Fans von Markus Krebs hat der aktuelle Sturm in Essen ernste Konsequenzen. Eigentlich sollte der Komiker am Montag im „Wirtshaus zur Heimlichen Liebe“ im Süden von Essen auftreten. Doch wegen der Sturmböen wird daraus nichts.

Der Sturm sorgt nämlich dafür, dass es in der Tontechnik massive Probleme gibt. Wegen des starken Winds kommt „kein Ton an“, wie auf Instagram erklärt wird. Daher habe man sich in Absprache mit der Tontechnik dazu entschieden, den Auftritt abzusagen, da „der beste Witz von Markus leider mit nicht verstehen auch nicht gut für euch ist“.

Markus Krebs: Bombenfund und Sturm sorgten für Absagen

Traurige Nachrichten für die Fans von Markus Krebs in Essen. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass ein Auftritt des Komikers im Ruhrgebiet abgesagt werden musste. Im Februar sollte er eigentlich in der Lichtburg in Essen auftreten. Doch daraus wurde nichts – der Grund war ein Bombenfund (mehr dazu hier >>>).

Auch das Wetter war bereits in der Vergangenheit der Übeltäter für einen abgesagten Auftritt. Im Juni wollte Markus Krebs in Xanten in NRW auftreten. Doch wegen einer Unwetter-Warnung musste dieser Termin ebenfalls verschoben werden (mehr dazu hier >>>).

Auch der aktuelle Sturm macht den Fans von Markus Krebs wieder einen Strich durch die Rechnung. Für den ausfallenden Termin in Essen soll bald ein Ersatztermin bereitgestellt werden. Alle Tickets behalten für diesen Termin ihre Gültigkeit.