Essen: Darum ist das Stromnetz der Stadt besonders anfällig für Störungen

Essen. Im Jahr 2020 gab es in Essen 315 Störungen im Stromnetz, durchschnittlich war jeder Essener knapp 15 Minuten ohne Strom. Das Stromnetz in Essen ist besonders anfällig für Störungen, wie ein bundesweiter Vergleich zeigt.

Aber woran liegt das?

Essen: Warum das Stromnetz der Stadt besonders anfällig für Störungen ist

Die Essener waren im vergangenen Jahr häufiger ohne Strom als die Bürger in anderen deutschen Städten. Der Grund für die besonders hohe Anfälligkeit in Essen liegt im Wetter aber nicht nur. Darüber berichtet die „WAZ“.

+++ Essen: Angriff auf Polizei! Unbekannte zünden Streifenwagen an und bewerfen Wache mit Steinen +++

„Seit vier Jahren beobachten wir, ein Phänomen, das wir nun näher analysieren“, sagt Thomas Walkiewicz vom Netzbetreiber „Westnetz“. Denn die anhaltende Hitze im Sommer und die trockenen Böden würden die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dass es zu Netzstörungen komme.

----------------------------------

Das ist die Stadt Essen:

hat 582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile

Wahrzeichen sind unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

----------------------------------

Stromstörungen in Essen haben verschiedene Ursachen

Doch nicht die Hitze allein ist verantwortlich für die häufigen Stromausfälle in der Ruhrstadt. So sei das Stromnetz in die Jahre gekommen, wie Stefan Küppers, Geschäftsführer bei Westnetz und zuständig für Spezialtechnik und Digitalisierung, erklärt. Die vielen Reparaturen und Erweiterungen im Lauf der Jahre machten dem Essener Stromnetz ebenso zu schaffen. „Gibt es viele Flickstellen im Netz, (..) erhöht sich die Störanfälligkeit“, so Küppers weiter.

Essen: Auch Bauarbeiten können zu Störungen im Stromnetz führen. (Symbolbild) Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

----------------------------------

Mehr News:

Essen: Furchtbare Tragödie! Mann (90) stirbt bei Brand in Wohnung

Gelsenkirchen: Schwerer Unfall auf der A2! Motorradfahrer muss reanimiert werden

Bochum: 3,5 Promille! Frau fährt betrunken durch Wattenscheid – und hinterlässt eine Spur der Verwüstung

----------------------------------

Neue Investitionen und eine fortschreitende Digitalisierung sollen das Stromnetz künftig verbessern und somit seine Störanfälligkeit verringern - wobei eine solche Erneuerung auch noch einige Jahre dauern dürfte. Mehr dazu liest du bei der „WAZ“. (nk)