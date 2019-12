Am Donnerstagmorgen blieb es in einigen Haushalten in Essen dunkel. (Symbolbild)

Essen: Stromausfall! Darum blieb es am Morgen in Teilen der Stadt dunkel

Essen. Am frühen Donnerstagmorgen blieb es in einigen Haushalten in Essen dunkel: Stromausfall! In gleich mehreren Stadtteilen im Süden der Stadt hatten mehrere Wohnviertel keinen Strom.

Wie „Radio Essen“ berichtet, sei gegen 5 Uhr morgens eine Leitung in Essen kaputt gegangen, die zu den Ausfällen führte.

Essen: Stromausfall in mehreren Stadtteilen

Die kaputte Leitung wurde dem Radiosender von einer Sprecherin von Westnetz bestätigt. Wie viele Haushalte davon betroffen waren, sei jedoch noch nicht bekannt gewesen. Auch zur Dauer der Störung konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Rund anderthalb Stunden später folgte jedoch die Entwarnung. Seit 6.40 Uhr sei der Strom wieder da. Auf den frischen Kaffee zum Frühstück musst du jetzt also nicht verzichten.

Laut „Radio Essen“ hätten sich Menschen aus verschiedenen Stadtteilen gemeldet, die in den frühen Morgenstunden ohne Strom auskommen mussten. Sowohl aus Bergerhausen als auch vom Stadtwaldplatz habe es Betroffene gegeben. (dav)