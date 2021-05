Essen: Streit eskaliert! Mann schwer verletzt – Täter auf der Flucht

Essen. Polizei-Großeinsatz in Essen-Steele!

Am Donnerstagnachmittag ist ein Streit am Dreiringplatz eskaliert. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei rückte mit starken Kräften an. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

Essen: Mann bei Streit schwer verletzt

Um 15.34 Uhr erhielt die Polizei Essen einen Notruf zu einem körperlichen Streit. Eine Person wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann erlitt Verletzungen durch einen spitzen Gegenstand, wie ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN berichtete. Nach bislang unbestätigten Informationen könnte ein Messer im Spiel gewesen sein.

Der verletzte Mann konnte bisher nicht vernommen werden.

Essen: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Die Polizei rückte mit starken Kräften an, konnte den Täter am Tatort aber nicht mehr antreffen. Daraufhin nahmen die Beamten die Fahndung nach dem tatverdächtigen Mann auf, welche weiter andauert. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Mehr Infos in Kürze.