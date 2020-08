Essen: Straßenbahn-Unglück! Tram steht quer auf der Straße

Essen: In Dellwig ist eine Ruhrbahn entgleist.

Essen. In Essen ist am Freitag eine Straßenbahn entgleist.

Die Linie 103 war am Morgen gerade um die Kurve in die Wertstraße in Essen-Dellwig eingefahren, als es zu dem Unglück kam.

Essen: Straßenbahn springt am Freitag aus den Schienen

Fahrgäste waren zu diesem Zeitpunkt zum Glück nicht in der Bahn, es wurde niemand verletzt.

Die Strecke und die angrenzende Straße sind seit 10 Uhr gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Mitarbeiter der Ruhrbahn sind derzeit vor Ort. Wie lange die Arbeiten dauern werden, steht noch nicht fest.

Die Fahrten der Linie 103 enden wegen des Unglücks derzeit an der Haltestelle Gerschede.

Der Linie 103 in Essen:

Sie verbindet Essen-Dellwig über den Berliner Platz in der Stadtmitte mit Essen-Steele

Sie hält auf ihrem Weg auch an zahlreichen S-Bahnhöfen: Dellwig, Gerschede, Borbeck, Borbeck Süd, am Hauptbahnhof und Steele

Zwischen 11 und 18 Uhr fährt die Linie 103 im 15-Minuten-Takt

So geht die Feuerwehr Essen vor

Die Bahn muss nun wieder fahrbereit gemacht werden. „So eine Straßenbahn wiegt 38 Tonnen, die Feuerwehr muss sie wieder in die Schienen heben“, erklärt Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann das weitere Vorgehen.

Dazu arbeiten die Feuerwehrleute mit einem hydraulischen Hebegerät. Die Bahn wird angehoben und über eine Schiene wieder in die Straßenbahngleise gedrückt, erklärt Mike Filzen, Pressesprecher der Feuerwehr Essen.

Wieso das Fahrzeug aus den Schienen gesprungen ist, steht noch nicht fest. (vh)