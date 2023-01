Essen: Auto fährt in Straßenbahn – eine Person verletzt

In Essen kam es am Mittwoch (18. Januar) zu einem schlimmen Unfall. Auf der Rellinghauser Straße kam es an der Haltestelle Schnabelstraße zu dem heftigen Crash. Ein Auto ist mit einer Straßenbahn frontal zusammengekracht.

Nach ersten Erkenntnissen ist eine Person bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus transportiert worden. Einsatzkräfte der Polizei sind noch vor Ort.

Essen: Heftiger Crash – Auto kracht in Straßenbahn

Laut Informationen von DER WESTEN soll es sich dabei um die ältere Fahrerin des PKW handeln. Die Polizei konnte das jedoch auf Nachfrage noch nicht bestätigen. Auch über die Schwere der Verletzung gibt es zum derzeitigen Zeitpunkt keine Informationen. Aktuell läuft der Einsatz nämlich noch. Die Leitstelle wurde über den Unfall um 13.48 Uhr alarmiert.

Essen: Pkw kollidiert mit Straßenbahn. Foto: Justin Brosch/ ANC-NEWS

Wie es zu dem Crash genau kommen konnte, ist bislang noch unklar. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Rellinghauser Straße in beide Richtungen. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht absehen, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann“, heißt es vom Sprecher der Polizei Essen.

Weitere Informationen folgen …