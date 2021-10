Essen: Frau versprüht Reizgas in Straßenbahn – mehrere Verletzte!

Pfefferspray-Attacke in einer Essener Straßenbahn!

Essen. Reizgas-Attacke in Essen! Eine Frau hat in der Nacht zum Sonntag in einer Straßenbahn mit Pfefferspray herumgesprüht und dabei mehrere Fahrgäste verletzt.

Unter den Betroffenen war auch ein Säugling, der vorsorglich in ein Krankenhaus in Essen gebracht wurde.

In der Nacht zum Sonntag wurde die Essener Polizei zu einem Einsatz zur Haltestelle Hollestraße gerufen. In der Straßenbahnlinie 109 Richtung Steele S-Bahnhof hatte eine 37-Jährige mit einem Pfefferspray herumgesprüht. Dabei kamen insgesamt sieben Fahrgäste durch das Reizgas zu Schaden.

Vier der verletzten Personen wurden noch vor Ort von den Sanitätern entlassen, da ihr Zustand das erlaubte. Bei einem der sieben Verletzten handelte es sich jedoch um einen Säugling, der gerade ein Mal sechs Monate alt war. Aus prophylaktischen Gründen wurde dieser in ein Krankenhaus gebracht.

Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei bisher noch nichts genaues sagen. Ob sich die Frau bedroht gefühlt habe oder andere Gründe für ihren Angriff hatte, sei Teil der Ermittlungen. (mbo)

