Essen: Traditions-Metzger vor dem Aus – Kunden glauben nicht, was sie im Laden sehen

Nach 86 Jahren stand die Traditionsmetzgerei aus Essen kurz vor dem Aus. Es hat sich einfach niemand gefunden, der die Metzgerei übernehmen wollte. Beinahe wurde das Familiengeschäft aufgegeben, doch durch ein neues Konzept konnte man den Laden retten. Jedoch kommen nicht alle Kunden mit dem neuen Konzept klar.

Eigentlich wollte man den Traditions-Metzger Ziegler in Essen Stoppenberg schon aufgeben, aber dann entwickelte der neue Chef Johann Steineshof ein neues Konzept für das Geschäft. Die Metzgerei wurde in einen Selbstbedienungs-Laden umgewandelt, wodurch man nicht gezwungen war zu schließen.

Essen: Erste Selbstbedienungs-Metzgerei

In der Metzgerei in Essen wird also in Zukunft kein Personal mehr im Geschäft sein. Stattdessen nehmen die Kunden selbst das Fleisch aus der Theke und kassieren im Anschluss selbstständig ab, wie der „WDR“ berichtet. Auch wurde von Steineshof ein Konzept entworfen, um Diebe abzuschrecken. Um die Metzgerei in Essen zu betreten, müssen Kunden ihre EC-Karte an einen Sensor halten. Nur so erhält man Zugang zu dem Geschäft.

Die Umstellung von der Traditions-Metzgerei aus Essen in ein Geschäft mit Selbstbedienung fällt vielen ehemaligen Stammkunden schwer. Eine Kundin erklärt: „Es ist schon ein seltsames Gefühl. Ich kannte Zieglers seit Jahrzehnten und jetzt kann man gar nicht mehr quatschen. Aber besser als ganz zu machen.“

Auch kommen bisher nicht alle Kunden der Metzgerei aus Essen mit den modernen Kassen klar. Um zu bezahlen, muss man nämlich alle Artikel gleichzeitig auf die Kassenfläche legen. Das System erkennt die Waren jedoch nur, wenn diese nicht gestapelt sind. Alternativ ist es auch möglich, über eine App zu bestellen und zu bezahlen, jedoch fällt dies insbesondere älteren Kunden schwer.

Umstellung fällt Kunden schwer

Der „WDR“ berichtet von einem Vorfall, bei dem eine ältere Dame irgendwie ohne EC-Karte in die Metzgerei in Essen gelangen konnte. Im Geschäft wollte sie dann mit Bargeld zahlen, jedoch ist dies im neuen Konzept nicht mehr möglich. Glücklicherweise war der neue Chef Steineshoff zufällig im Geschäft und die Kundin konnte ausnahmsweise bar bezahlen.

Das neue Konzept der Traditions-Metzgerei in Essen Stoppenberg befindet sich momentan noch in der Testphase. In einem halben Jahr will man sehen, ob die erste Selbstbedienungs-Metzgerei bei den Kunden ankommt. Man kann gespannt sein, ob das Projekt von Erfolg gekrönt sein wird.