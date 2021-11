Essen: Störung beim Notruf 110 - das kannst du jetzt tun

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Wer aktuell in Essen den Notruf 110 wählt, der könnte nicht durchgestellt werden.

Denn bei der Polizei in Essen liegt eine Störung der Notrufnummer vor.

Foto: imago/Michael Gstettenbauer

Essen: Notruf-App funktioniert, Feuerwehr ist erreichbar

Woran genau der Ausfall liegt, könne zurzeit noch nicht gesagt werden, teilt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von DER WESTEN mit.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Wer einen dringenden Notfall hat, sollte sich unter 112 bei der Feuerwehr melden. Diese wird den Anruf sofort zur Leitstelle der Polizei weiterleiten. Auch über die Notfall-App NORA bleibt die Polizei in Essen weiter erreichbar.

In weniger dringenden Fällen ist die Polizei unter 0201-8290 erreichbar.

Wie lang die Störung noch anhält, konnte der Sprecher nicht mitteilen. Es erfolge eine Klarmeldung, sobald man wisse, dass die Störung dauerhaft beseitigt sei.

Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

