Essen stinkt: Mülltonnen werden wegen Corona nicht geleert – Entsorger gibt zu, dass...

Essen stinkt!

Das ist zumindest die Meinung einiger aufgebrachter Bürger. Immer mehr Menschen ärgern sich über die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE), die Mülltonnen würden nicht pünktlich geleert, würden deshalb tagelang am Straßenrand stehenbleiben. Gerade in diesem Sommer sorgen hohe Temperaturen für Ungeziefer, das sich am Müll erfreut.

Jetzt geben die EBE Probleme bei der Abfuhr zu!

Essen: Mülltonnen werden nicht pünktlich geleert – EBE geben zu, dass...

Auf Anfrage von DER WESTEN erklärt eine Sprecherin, dass gleich mehrere Faktoren für diesen gestörten Ablauf verantwortlich seien. Zum einen würden die Reviere für Papier-Fahrzeuge neu aufgelegt werden. Das müsse wegen sich verändernder Tonnenbestände immer wieder mal sein. Dazu ist noch ein Wechsel des Papier-Verwerters gekommen. Es würde noch einige Zeit dauern, bis die Touren wieder rund laufen würden.

Die EBE gelobt Besserung, will jetzt Personal aufstocken. Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Das ist aber bei weitem nicht der einzige Mangel bei den EBE. Das Unternehmen gibt zu, dass ein „deutlich erhöhter“ Krankenstand zu schaffen macht. Deshalb sei es aktuell nicht möglich, zusätzliches Personal aus anderen Abteilungen einzusetzen. Bitter: Wegen des Coronavirus seien für die Teams Vorsichtsmaßnahmen und freiwillige Quarantäne-Phasen nötig gewesen. Im Klartext: noch mehr Personalmangel.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Personalaufstockung soll Probleme lösen

Doch man gelobt Besserung, denn: Allein im August seien 20 neue Mitarbeiter eingestellt worden, um Entlastung zu bringen. So sei mit einer „spürbaren Entspannung“ schon ab Mitte August zu rechnen. Die Sprecherin bittet aber die Bürger darum, die Mülltonnen zugänglich stehen zu lassen, damit man diese eventuell nachleeren könne. Das betreffe die blaue (Papier) und braune (Biomüll) Tonne.

Na, da heißt es jetzt erstmal weiter abwarten... (mg)