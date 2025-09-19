Essener müssen erneut wählen – doch es bleibt kaum Zeit

Das war ein heißes Rennen in vielen Städten und Gemeinden zur Kommunalwahl in NRW am 14. September. Viele befürchteten eine „blaue Welle“, also den vollen Wahl-Erfolg der AfD. Doch obwohl die Partei im Vergleich zur letzten Kommunalwahl ordentlich zugelegt hat, kann man trotzdem nicht von einem Durchmarsch sprechen (hier mehr dazu). Auch in Essen blieb es bis zuletzt spannend. Denn die Entscheidung, ob der aktuelle Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) weiterhin im Amt bleibt, musste vertagt werden. Er muss in die Stichwahl gegen SPD-Konkurrentin Julia Klewin (wir berichteten).

Diese findet am 28. September statt. Die Essener haben aber vorab schon die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Auch Briefwahl funktioniert – doch die Zeit wird ziemlich knapp.

Essener müssen erneut wählen – doch die Zeit ist knapp

Die Stadt Essen informiert auf ihrer Homepage über die Stichwahl. Alle Wähler und Wählerinnen, die schon vor dem 28. September ihre Stimme abgeben wollen, können dies im Direktwahlbüro, 1. Etage, Raum Sunderland, Rathaus, Porscheplatz, persönlich tun. Der Zeitraum hierfür reicht von Freitag (19. September) bis Freitag (26. September). Wie auch beim ersten Durchgang der Kommunalwahl in NRW wird hierfür der Personalausweis oder Reisepass benötigt. Doch hier kann man natürlich nicht zu jeder Zeit vorbeikommen. Die Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr und am Freitag (26. September) bis 15 Uhr.

Zudem heißt es vonseiten der Stadt Essen, dass rund 96.000 Wahlberechtigte schon „mit ihrem Antrag auf Briefwahl für die Kommunalwahl am 14.09.2025 auch Briefwahl für die Stichwahl beantragt“ hätten. Hierfür sollen ihnen in den nächsten Tagen die Unterlagen automatisch zugeschickt werden. Doch die Zeit bis zur Stichwahl wird knapp. Erstmal müssen die Unterlagen bei den Wählern ankommen, sie müssen ausgefüllt und wieder per Post zurückgeschickt werden. Da hoffen wir mal, dass das alles rechtzeitig klappt. Wer auf Nummer sicher gehen will, bringt seine Unterlagen persönlich zum Rathaus zurück.

Spannende Stichwahl zwischen Thomas Kufen und Julia Klewin

Ob Thomas Kufen dann seinen Posten als Oberbürgermeister behält, den er bereits seit 2015 innehat, oder ob er das Feld räumen muss, wird sich zeigen.

Vielleicht wird auch Julia Klewin die neue Oberbürgermeisterin von Essen. Wir sind auf jeden Fall gespannt!