„Essen stellt sich quer“ kassiert Anzeige, weil ein Aktivist DAS über die Polizei gesagt hat

„Essen stellt sich quer“-Demonstranten bei dem Zug durch Essen-Altendorf am Donnerstag.

Essen. Wirbel um „Essen stellt sich quer“: Das Bündnis aus Essen hat sich eine Anzeige wegen Beleidigung eingefangen – gestellt von der Polizei Essen! Grund dafür ist eine ganz bestimmte Äußerung.

„Essen stellt sich quer“ von Polizei Essen angezeigt

Hintergrund ist eine Demonstration in Essen-Altendorf am Donnerstag, die spontan als Reaktion auf den Anschlag in Hanau organisiert wurde.

Laut „Essen stellt sich quer“-Sprecher Christian Baumann wurde die Versammlung (Motto:„Es reicht: Rechten Terror beenden“) absichtlich im migrantisch geprägtem Essener Stadtteil abgehalten – weil der zuletzt „immer wieder Ziel rassistischer Kontrollen durch die Polizei“ gewesen sei.

+++Hanau: AfD-Eklat nach Anschlag ++ Schlagerstar entkam Attentat knapp ++ Gedenkstätte für Anschlagsopfer geplant +++

Dieser Satz ist Auslöser für die Anzeige

Genau diese Aussage geht der Polizei Essen gegen den Strich – sie wehrt sich in einer öffentlichen Stellungnahme gemeinsam mit der Stadt Essen gegen die Vorwürfe: „Zu keiner Zeit haben Stadt und Polizei Essen Objekte aus rassistischen Gründen ausgewählt.“

Weiter heißt es: „Beide rechtsstaatlichen Institutionen sind ausschließlich aufgrund Gesetzesgrundlagen tätig und weisen die Vorwürfe von Vertretern des Bündnisses scharf zurück. Nach rechtlicher Würdigung der geäußerten Vorwürfe stellte das Polizeipräsidium Essen Strafanzeige wegen Beleidigung.“

Die Polizei und Stadt Essen halten dagegen, dass nach der Tat in Hanau die Präsenz vor Moscheen und Orten, „an denen sich üblicherweise vermehrt Migranten treffen“, verstärkt worden seien. „Kontakte zu bekannten Gemeindevorständen und anderen religiösen Gruppen wurden intensiviert und zahlreiche besorgte Anfragen beantwortet.“

----------------

Mehr Themen:

---------------

So reagiert „Essen stellt sich quer“

Die Strafanzeige wurde dem Bündnis allerdings bisher nicht zugestellt.

Sprecher Christian Baumann zu DER WESTEN: „Es ist ein starkes Stück, über eine öffentliche Erklärung von der Anzeige zu erfahren. Ich hatte noch keine Akteneinsicht, kann deshalb noch nicht viel dazu sagen.“