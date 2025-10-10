Glühwein trinken im Oktober? Essen läutet die Weihnachtssaison ein – Besucher mit klarer Meinung

Wenn es im September schon Spekulatius, Lebkuchen und Co. im Supermarkt-Regal gibt, dann kann es im Oktober doch auch schon einen Mini-Weihnachtsmarkt geben, oder? Das haben sich zumindest die Veranstalter vom Weihnachtsmarkt in Essen-Steele gedacht. Ohnehin eröffnet der Weihnachtsmarkt als einer der Ersten in ganz Deutschland – aber offiziell geht es erst am 2. November los.

Doch so lange wollen Leon Finger und Ralph Leurs vom Initiativkreis City-Steele offenbar nicht warten und so haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Beim „Vorglühen“ (10. bis 13. Oktober) sollen die Menschen in Essen-Steele schon mal in Weihnachtsstimmung kommen. Der kleine „Mini-Weihnachtsmarkt“ feierte am Freitag (10. Oktober) seine Premiere und DER WESTEN war vor Ort, um mal nachzuhören, ob den Besuchern denn schon der Glühwein zu dieser Jahreszeit überhaupt schmeckt.

Zaghaftes „Vorglühen“ in Essen-Steele

Das Steeler Vorglühen sollen eine Ergänzung zur traditionellen Herbstkirmes auf dem Kaiser-Otto-Platz und Grendplatz sein. Neben einem Glühwein-Stand gibt es auch die klassische Bratwurst – beides jeweils für vier Euro – und „Bonnis Feldküche“ komplettiert das kulinarische Angebot des „Mini-Weihnachtsmarktes“ mit unter anderem Grünkohl und Mettwurst sowie einer Gulaschsuppe. Dazu gibt es am Abend ein nettes Bühnenprogramm mit Musik.

Am späten Freitagnachmittag ist der Andrang noch recht überschaubar. Besonders vor dem Glühwein-Stand stecken viele Passanten die Köpfe aneinander und überlegen, ob sie sich schon eine Tasse bestellen sollen oder nicht. DER WESTEN hat mit einigen gesprochen und vielen ist bei 18 Grad Außentemperatur eher nach Bier zumute. So auch Nancy und Markus Bonna. „Für Glühwein ist das Wetter noch etwas zu warm. Aber das Bier schmeckt hier auf jeden Fall – und die Bratwurst auch“, sind sich beide einig.

Silke, Heidi und Sandra beim „Vorglühen“ am Glühwein-Stand in Essen-Steele. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Dennoch finden die beiden die Idee toll, immerhin sind sie extra aus Gelsenkirchen angereist. Aber Nancy und Markus outen sich ohnehin als Fans und Dauergäste vom Weihnachtsmarkt in Essen-Steele. Doch während die 42-Jährige noch dem Sommer hinterhertrauert, kann es der 47-Jährige kaum erwarten bis endlich Winter ist. „Ich bin das ganze Jahr über in Weihnachtsstimmung.“

Geteilte Meinungen – keiner muss, jeder kann

„Mir ist das ein bisschen zu früh im Oktober schon Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Bei dem Wetter sitzen manche ja noch im T-Shirt draußen“, wird dagegen die 34-jährige Lisa deutlich und marschiert schnell weiter. Cris sieht das ganz anders. „Sonst ist hier am Wochenende nicht viel los. Und mit meinem Kegelklub treffen wir uns hier auch gerne mal auf ein Bierchen und wenn die Temperaturen die Tage noch etwas fallen, dann ist vielleicht auch der ein oder andere Glühwein drin.“

Silke (57), Heidi (80) und Sandra (52) gehören auch zu den Mutigen, die sich einen Glühwein bestellen. Das Frauen-Trio ist sich auf Nachfrage von DER WESTEN jedoch sicher: „Das wird unser erster und letzter Glühwein heute sein. Nicht, weil es nicht schmeckt, sondern weil einfach noch nicht die Zeit und das Wetter dafür ist.“

Hildegard (67) fasst es wohl am besten zusammen: „Ich finde es eine schöne Idee und es kann ja jeder frei entscheiden, ob er neben der Kirmes auch einen Glühwein trinken will, oder nicht.“