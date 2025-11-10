Neues Angebot in Essen-Steele – DAS gibt es sonst auf kaum einem anderen Weihnachtsmarkt

Es ist wieder Weihnachtsmarksaison! Der Duft von warmem Glühwein, gebrannten Mandeln und flambierten Lachs zog auch am Sonntag (2. November) zur Eröffnung des Steeler Weihnachtsmarktes viele Besucher an. Vor den Ständen bildeten sich teilweise lange Schlangen, denn die Besucher hatten offenbar ordentlich Hunger und Durst mitgebracht.

Bei rund 100 Ständen gab es einiges zu sehen und zu begutachten – quasi die Qual der Wahl. Viele Besucher setzen bei ihrer Wahl gerne auf altbewährtes wie auf den Glühweinstand von Günter Spiekermann, der schon von Beginn an – also seit 49 Jahren! – dabei ist. Doch es gibt auch ein paar Neuheiten, die es wert sind, beachtet zu werden. Auch DER WESTEN war vor Ort und uns fiel dabei besonders ein Stand ins Augenmerk, den wir so noch auf keinem anderen Weihnachtsmarkt in NRW gesehen haben.

Steeler Weihnachtsmarkt bietet jetzt afghanisches Essen an

Auf dem Kaiser-Otto-Platz zwischen der Bühne und in unmittelbarer Nähe zum drehenden Weihnachtsbaum hat Monira Wali ihren Stand aufgebaut. Die 51-Jährige ist zusammen mit ihrem Mann im Jahr 2016 nach Deutschland ausgewandert und möchte nun die kulinarischen Spezialitäten ihres Landes unter die Weihnachtsmarkt-Besucher in Essen -Steele bringen.

Vor Ort beobachten wir viele Menschen, die zwar neugierig schauen, sich aber offenbar nicht ganz trauen, etwas so Unbekanntes zu probieren. Deshalb wagen wir den Test und probieren uns durch das Angebot, das komplett ohne Fleisch auskommt. Bolanie ist eine gefüllte Teigtasche, die es jeweils zweimal gibt – für fünf Euro.

Auf dem Steeler Weihnachtsmarkt gibt es nun auch afghanisches Essen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Entweder mit Kartoffeln, Zwiebeln und Gewürzen oder mit Porree, Spinat und Gewürzen frisch vor Ort gebraten, sodass es warm verzehrt werden kann. Und was sollen wir sagen: Unseren Geschmackstest haben die Bolanie bestanden. Zu jedem Gericht können die Kunden aus drei verschiedenen Saucen wählen: Kräutersauce, scharfe Sauce oder eine Mischung aus Essig und Öl.

Probieren geht über Studieren

Auch die Sambosa für fünf Euro, also ebenfalls gefüllte kleine Teigtaschen mit Mungbohnen, Zwiebeln und Gewürzen lassen sich bedenkenlos empfehlen. Weinblätter oder Frühlingsrollen gibt es auch und die sind ja selbst in Deutschland vielen sogar bekannt. Monira Wali besteht darauf, dass alle Gerichte nur aus natürlichen Lebensmitteln selbstgemacht sind.

Während unseres Besuchs wagt auch eine andere Frau den Geschmackstest und nach anfänglichen Bedenken ist sie scheinbar sogar so begeistert, dass sie auch gleich noch zwei Gläser der selbstgemachten Marmelade kauft. Kreationen, die es so bei Aldi, Rewe und Co. sicherlich nicht gibt. Oder habt ihr schon mal Karottenmarmelade dort gesehen?