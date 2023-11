Essen: Traditionsgeschäft schließt! Anwohner können es nicht fassen

In Essen schließt das nächste Traditionsgeschäft und das ausgerechnet in einem sehr beliebten Essener Stadtteil.

Für die Anwohner gleicht diese Maßnahme einem Schlag ins Gesicht. Viele können es einfach nicht fassen.

Essen: Auch dieses Traditionsgeschäft schließt

Essen Steele ist ein beliebter östlicher Stadtteil von Essen, welcher direkt an der Ruhr gelegen ist und eigentlich für sein umfassendes Einkaufs- und Gastronomieangebot bekannt ist. Aber auch Essen Steele kommt nicht an dem Fakt vorbei, dass immer mehr Traditionsgeschäfte aufgeben müssen. Oft bleiben die Kunden in der Innenstadt aus, weil diese lieber im Onlinehandel ihre Sachen einkaufen wollen.

+++ Weihnachtsmarkt-Hammer in Essen! Damit hat sicherlich niemand gerechnet +++

Wenn die Kunden dann im lokalen Geschäft ausbleiben, wird es natürlich schwierig für die Händler vor Ort. Und das kann dann zur Folge haben, dass Traditionsgeschäfte nicht mehr überleben können.

Auch der Raumausstatter „Raumgestaltung Schulenburg“ auf der Dreiringstraße 1 schließt jetzt nach über 30 Jahren, aber nicht weil er muss, sondern aus Altersgründen. Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt der 73-jährige Inhaber Günter Schulenburg, dass sein Geschäft geschlossen wird. Ein Büro wird er aber dennoch haben und auch noch einen Dekorateur weiterbeschäftigen, so Schulenburg.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Essen: Neuzugang in Steele

Nach Informationen vom Stadtportal Essen Steele auf Facebook gibt es neben der Ladenschließung von „Raumgestaltung Schulenburg“ aber auch einen Neuzugang in Essen-Steele zu begrüßen. Denn die Boutique „Anna’s Shop“ hat einen neuen Platz in dem beliebten Stadtteil gefunden und ein Geschäft eröffnet.

Für einige Anwohner von Essen ist das aber nur ein schwacher Trost. Eine Frau hatte nur gute Erinnerungen an die „Raumgestaltung Schulenburg“: „Das tut mir sehr leid, denn wir haben dort unsere ganzen Plissees fertigen lassen und meine Eltern ihre Gardinen. Alles hochwertige Produkte, die man auch nicht jede Saison austauscht.“

Das könnte dich auch interessieren:

Ein Mann versteht nicht, warum so Traditionsgeschäfte schließen und weggehen müssen: „Wie wärs mit noch einem Döner oder Pizzaladen, oder Friseur oder Änderungsschneiderei? Steele taugt leider nichts mehr.“