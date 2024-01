Essen: Beliebte Mode-Kette zieht die Reißleine – Kunden weinen bittere Tränen

In Essen zieht eine weitere beliebte Filiale die Reißleine. Die Kunden sind empört davon, dass Stück für Stück das Leben aus der Stadt schwindet, doch es gibt einen Lichtblick! Der Nachfolger für die leeren Räumlichkeiten steht bereits fest.

Online-Shopping wird immer beliebter, doch viele Menschen legen trotzdem nach wie vor viel Wert darauf, sich Hosen, Schuhe und Co. vor dem Kauf im Laden anzuschauen. Diese Kunden trifft es umso härter, dass diese beliebte Mode-Kette in Essen ihr Schotten ortsweise dicht macht. In den sozialen Netzwerken wird bereits heiß diskutiert, was der Grund für die Schließungen in der Stadt sein könnte.

Essen: Kunden fallen vom Glauben ab

Kleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder – damit überzeugt das schwedische Textilhandelsunternehmen seit Jahren seine Kunden. Wer den modernen Style zu tragbaren Preisen mag und gerne fernab des Internets shoppen geht, den wird der Verlust der H&M-Filiale in Essen-Steele besonders treffen.

„H&M hat seine Filiale in Steele nun endgültig geschlossen. Aber ein Nachfolger steht mit dem Warenhaus Woolworth schon bereit“, heißt es in einem Facebook-Beitrag vom „Stadtportal Essen Steele“. In der Kommentarspalte unter der Ankündigung geben Shoppingbegeisterte bereits fleißig ihre Meinung zum Besten.

„Ist Steele übersättigt?“ Oder liegt das an Amazon und Ebay? Oder fehlt den Steelensern mittlerweile die Kaufkraft“, grübelt eine Nutzerin über den Verlust der Mode-Filiale. „H&M war eines der wenigen Highlights, um überhaupt noch durch Steele zu bummeln“, schreibt ein anderer Kommentator empört. „Sehr sehr schade“, stimmt ein weiterer mit ein. Doch es gibt auch positive Stimmen. „Woolworth ist doch gut und kommt zurück nach Steele. Endlich mal ein Laden wo man fast alles bekommt“, freut sich ein anderer über den H&M-Nachfolger in Essen.