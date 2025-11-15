Dramatischer Wohnungsbrand in Essen – Bewohner können nicht fliehen

In der Nacht zu Samstag ist die Feuerwehr Essen zu einem dramatischen Einsatz in Essen-Steele ausgerückt. Gegen 2.40 Uhr wurde ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Laut ersten Berichten sollten sich noch Bewohner im Gebäude befinden.

Schon bei der Ankunft schlugen dichter Rauch und Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Zwei Mieter hatten sich auf den Balkon geflüchtet und waren dort dem giftigen Brandrauch ausgesetzt. Der Treppenraum war durch massiven Rauch unpassierbar, sodass die Flucht für die übrigen Bewohner unmöglich wurde.

Dramatischer Wohnungsbrand in Essen

Auf der Rückseite des Hauses stand eine Souterrainwohnung bereits in Vollbrand, während sich der Rauch im gesamten Gebäude ausbreitete. Die Feuerwehr Essen begann sofort mit der Menschenrettung: Über tragbare Leitern, per Drehleiter und mit speziellen Brandfluchthauben holten die Einsatzkräfte zehn Menschen lebensgefährlichen Rauch und Flammen. Dafür gingen die Feuerwehrleute teilweise durch den stark verrauchten Treppenraum. Bei der Rettung über eine Leiter zog sich ein Feuerwehrmann Verletzungen zu. Fünf Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden.

Feuerwehr-Einsatz in Essen-Steele. Foto: Justin Brosch

Zeitgleich kämpften Trupps mit Atemschutz und Strahlrohren gegen die Flammen auf der Gebäuderückseite. Alle Wohnungen und der Treppenraum wurden von der Feuerwehr unter Atemschutz kontrolliert, um weitere Personen ausfindig zu machen. Bewohner, deren Wohnungen nicht direkt von Rauch betroffen waren, hielten sich während des Einsatzes auf ihren Balkonen auf und wurden dort von Einsatzkräften betreut.

Mehr News:

Durch die starke Verrauchung des Treppenraumes ist das gesamte Gebäude momentan nicht bewohnbar. Die 21 betroffenen Bewohner fanden vorerst Zuflucht in einem bereitgestellten Bus der Ruhrbahn. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, verschiedenen Rettungsdiensten, dem Führungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Steele im Einsatz. Drei Stunden dauerte der Großeinsatz, bevor alle Flammen gelöscht und Gefahrenstellen beseitigt waren.