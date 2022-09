Essen: Heftiger Wohnungsbrand schockt Steele – Brandstifterin noch vor Ort festgenommen?

Schlimmer Wohnungsbrand in Essen am Samstagnachmittag (24. September)!

In der Dahlhauser Straße in Essen-Steele kam es am Samstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Anwohner verständigten umgehend die Feuerwehr, die sofort mit zwei Löschzügen anrückte.

Die gute Nachricht gleich vorweg: Verletzt wurde niemand.

In Essen-Steele kam es am Samstagnachmittag (24. September) zu einen heftigen Wohnungsbrand. Foto: Justin Brosch

Essen: Brandstifterin in Steele festgenommen?

Nach unseren Informationen wurde vor Ort eine Frau festgenommen. Sie soll laut kundgetan haben, dass sie die Wohnung in Brand gesetzt hatte. Die Polizei Essen konnte diese Information am Samstagabend noch nicht bestätigen. Ebenfalls unklar ist, ob es sich bei der angeblich festgenommenen Frau um die Bewohnerin der Wohnung gehandelt haben soll.