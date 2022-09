Essen: Heftiger Wohnungsbrand schockt Essener Osten – Brandstifterin in Psychiatrie eingewiesen

Schlimmer Wohnungsbrand in Essen am Samstagnachmittag (24. September)!

In der Dahlhauser Straße in Essen-Horst kam es am Samstag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Anwohner verständigten umgehend die Feuerwehr, die sofort mit zwei Löschzügen anrückte.

Die gute Nachricht gleich vorweg: Verletzt wurde niemand!

In Essen-Steele kam es am Samstagnachmittag (24. September) zu einen heftigen Wohnungsbrand. Foto: Justin Brosch

Essen: Brandstifterin in Horst festgenommen

Am Samstag um 17:24 Uhr meldete sich eine Anruferin bei der Feuerwehr und teilte mit, dass aus dem gegenüberliegenden Wohngebäude Flammen und Rauch schlugen. Das sollte nicht der einzige Notruf bleiben.

Sofort wurden ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr und ein Rettungswagen in die Dahlhauser Straße geschickt. Bereits auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben die starke Rauchentwicklung.

Und tatsächlich, aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses schlugen Flammen und auch Rauch. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch Personen im Gebäude aufhielten, wurden weitere Kräfte der Feuerwehr Essen alarmiert. Nachdem sichergestellt wurde, dass sich niemand mehr im Gebäude befand, wurde mit der Löschung des Brandes begonnen.

Vorsorglich wurde das Wohnhaus vom Energieversorger von der Stromversorgung getrennt und zur Begutachtung der Statik ein Fachmann vom technischen Hilfswerk hinzugezogen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen Steele und Essen Horst-Eiberg im Einsatz.

Brand in Essen-Horst: Frau noch vor Ort festgenommen und in Psychiatrie eingewiesen

Nach unseren Informationen vom Freitag wurde eine Frau noch vor Ort festgenommen. Sie soll laut kundgetan haben, dass sie die Wohnung in Brand gesetzt habe. Wie die WAZ nun berichtet, hat sich dies mittlerweile bestätigt.

Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet. Wie eine Polizeisprecherin der WAZ am Sonntag mitteilte, ist die 40-jährige Bewohnerin nach ihrer vorläufigen Festnahme in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung gebracht worden.