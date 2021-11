Schockierende Szenen am Bahnhof in Essen-Steele Ost! (Symbolbild)

Essen: Mann belästigt Jugendliche am Bahnhof sexuell – als sie sich wehrt, wird er brutal!

Essen. Für eine junge Frau wurde die Bahnfahrt nach Essen zu einem Albtraum. An der Haltestelle wurde sie erst sexuell belästigt und danach heftig attackiert.

Nun fahndet die Polizei in Essen nach dem Täter.

Essen: Unbekannter attackiert junge Frau am Bahnhof

Der Bahnhof Essen-Steele Ost wurde am Montagabend zum Schauplatz eines skrupellosen Verbrechens. Gegen 18.30 Uhr war eine 17-Jährige aus Bochum auf dem Weg nach Essen. An der Haltestelle wurde sie jedoch von dem bisher Unbekannten massiv belästigt.

Der Täter fasste der jungen Frau ans Gesäß und näherte sich mit einem Gegenstand dem Bereich zwischen ihren Beinen. Daraufhin versuchte sich die Jugendliche aus der brenzligen Situation zu befreien, indem sie ihren Angreifer zur Rede stellte. Dieser schlug ihr daraufhin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und zog an den Haaren der 17-Jährigen.

Die Polizei nahm die aufgelöste Frau am Hauptbahnhof in Empfang. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Laut Polizei fiel die Geschädigte dabei zu Boden. Der Täter ließ trotzdem nicht von ihr ab, sondern trat der jungen Frau in den Bauch. Währenddessen forderte er sie auf, sich freizumachen.

Der 17-Jährigen gelang die Flucht in den einfahrenden Zug. Dort kontaktierte sie die Polizei. Der Unbekannte verschwand in der Zeit in Richtung des Treppenaufganges.

So wird der Täter beschrieben:

ca. 1,60 bis 1,65 m groß

ca. zwischen Ende 40 und Anfang 50 Jahre

lichtes braunes Haar und dunkler Teint

schwarze Kleidung (Jacke, Hose und Schuhe)

kleine Wunde am Kinn

Essen: Polizei leitet Verfahren ein

Nach Ankunft der Bahn im Essener Hauptbahnhof wurde die verängstigte Frau von den Beamten in Empfang genommen. Diese begleiteten die 17-Jährige zur Polizeiwache. Neben einem Schock wurden allerdings keine körperlichen Verletzungen festgestellt.

Eine medizinische Behandlung war daher nicht notwendig. Die Beamten übergaben die junge Frau in die Obhut ihrer Mutter.

Nun steht ein Verfahren wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung bevor. Dabei helfen die Videoaufzeichnungen der Haltestelle bei den Ermittlungen. Mögliche Augenzeugen können sich unter der 0800/ 6 888 000 an die Bundespolizei wenden. (neb)