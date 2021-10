Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Großbaustelle! Weg in die Innenstadt bald dicht – DAS solltest du beachten

Mal wieder viel Geduld ist von Autofahrern in Essen gefragt...

Denn ab Mitte dieser Woche wird in Essen an einer wichtigen Verkehrsachse gebaut. Und die Baustelle hat es in sich, wird deshalb entsprechend zu Chaos und Stau führen...

Essen: Großbaustelle! Innenstadt bald dicht – DAS solltest du beachten

Ab Donnerstag dem 7. Oktober kommt es laut einer Mitteilung auf der Schederhofstraße in Essen-Holsterhausen aufgrund eines Brückenabrisses zu einer Vollsperrung.

Essen: An einer wichtigen Zufahrt in die Innenstadt beginnt in dieser Woche eine Großbaustelle. (Archivbild) Foto: Knut Vahlensieck / Funke Fotoservice

Aufgrund der Arbeiten ist die Zufahrt aus Richtung der Frohnhauser Straße noch bis zu Einfahrt A.T.U. möglich. Und aus Richtung B224 kann nur bis zur Straße Am Funkturm gefahren werden.

Essen: Brücke soll in einem Stück herausgehoben werden

Zunächst werden die Vorarbeiten für den Abriss der alten Leistungsbrücke der STEAG, die über die Schederhofstraße führt, geleistet.

--------------

Die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

--------------

Für den eigentlichen Abriss kommt am Freitag dann ein Schwerlastkran zum Einsatz, der die Brücke in möglichst einem Stück herausheben und neben der Schederhofstraße absetzen soll.

Großbaustelle in Essen! Foto: IMAGO / Pius Koller

Essen: Sperrung dauert bis nächste Woche

Dort soll sie dann in kleinere Teile gestückelt und abtransportiert werden.

--------------

Die Sperrung wird daher bis Dienstagmorgen, den 12. Oktober, andauern.

