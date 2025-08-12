Riesige Rauchsäule! Lkw und Container im Essener Stadthafen in Flammen

Feuer im Essener Stadthafen! Die Feuerwehr ist zurzeit im Einsatz. Eine riesige Rauchsäule sieht aktuell Richtung Nord-Ost. Die Ursache sind ein brennender Lkw und einige Schiffscontainer sind ebenfalls in Flammen aufgegangen.

Es besteht die Gefahr, dass das Feuer auf eine nahestehende Lagerhalle übergreift. Daher ist die Feuerwehr Essen zurzeit mit mehreren Stahlrohren zur Brandbekämpfung vor Ort und versucht, die Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Feuerwehr Essen bekämpft Brand im Stadthafen

Zudem wurde nun eine Warnung über die NINA-Warnapp verschickt. Aufgrund der Geruchsbelästigung im Stadtteil Bergeborbeck sollten Bürger den betroffenen Bereich meiden und ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

„Klima- oder Lüftungsanlagen sind ebenfalls abzuschalten.“ Die Warnung bezieht sich auf das Gebiet zwischen der Westuferstraße und der Straße „Am Stadthafen“.

