Essen: Stadt schlägt Alarm! Plötzlich sterben reihenweise Tiere

Die Stadt Essen schlägt jetzt Alarm! Am Mittwoch (4. Dezember) wurden im Deilbach in Kupferdreh in der Nähe des Kupferdreher Marktes tote Fische gefunden.

Schrecklicher Fund in Essen! Anwohner haben die toten Fische der Feuerwehr gemeldet. Auch flussaufwärts, bis Höhe der Kupferdreher Straße, Hausnummer 196, wurden leblose Tiere gefunden. Das Umweltamt steht im Austausch mit der Bezirksregierung und dem Landesumweltamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. Es wurde Umweltalarm ausgelöst, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch (4. Dezember).

Essen: Einen Tag später gibt es leichte Entwarnung

Die Ursache für das Fischsterben ist noch unbekannt. Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Umweltamtes waren vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen, die Beseitigung der Kadaver zu veranlassen und nach möglichen Ursachen im Oberlauf des Deilbachs zu suchen.

Einen Tag später, am Donnerstag (5. Dezember), gibt es leichte Entwarnung. Mitarbeitende der Unteren Wasserbehörde des Umweltamtes haben nur noch wenige tote Fische vor Ort gefunden.

Essen: Ursache für das Fischsterben ist weiterhin unbekannt

In Kooperation mit dem Landesumweltamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) wurden die Fischkadaver eingesammelt. Das LANUV übernimmt die Untersuchung und Beprobung, um Rückschlüsse auf eine Ursache zu ziehen.

In Rücksprache mit der Feuerwehr konnten auch keine auffälligen Gerüche beim Vorfinden der Fische wahrgenommen werden. Am Donnerstag (5. Dezember) wurden die Stellen des Deilbachs erneut kontrolliert. Es wurden keine weiteren toten Fische oder sonstige Auffälligkeiten vorgefunden. Die Ursache für das Fischsterben ist weiterhin unbekannt.