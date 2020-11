Essen: St. Martin fällt aus – doch eine Mutter denkt sich besondere Alternative für ihre Kinder aus

Essen. Gemeinsame Umzüge oder sonstige Veranstaltung an St. Martin? In Corona-Zeiten undenkbar. Doch in Essen ist man deshalb kreativ geworden.

Die Gemeinde St. Ludgerus und Martin in Essen hatte ihren geplanten St.-Martin-Rundgang in ihrer Kirche absagen müssen. Daraufhin hat sich eine Mutter aus der Gemeinde für ihre Kinder etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Essen: Mutter denkt sich Alternative für St. Martin aus

Sie hat kurzerhand ein eigenes St.-Martin-Event vorbereitet – eine Schnitzeljagd. Diese führt entlang der Strecke, auf der sonst der Martinszug unterwegs ist. Startpunkt ist die Kita Löwenherz (Magdalenenstraße 6), Zielort die St.-Ludgerus-Kirche. Die Teilnehmer müssen auf dem Weg Aufgaben lösen, bestimmte Orte finden und Fragen zum Heiligen Martin beantworten.

Die Schnitzeljagd endet an der St.-Ludgerus-Kirche in Essen-Werden. Foto: imago images / Jochen Tack

Aber auch eine solche Schnitzeljagd kann mit Blick auf die aktuellen Corona-Regeln nicht als große Massenveranstaltung stattfinden. Daher ist das Projekt so ausgelegt, dass jede Familie die Schnitzeljagd komplett eigenständig absolvieren kann.

Schnitzeljagd läuft über Handy-App

Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Smartphone. Aus dem Playstore muss man sich die App „Actionbound“ herunterladen. Damit kann man dann einen QR-Code scannen, den die Gemeinde auf Facebook veröffentlicht hat. Und anschließend kann man direkt loslegen.

Die User in den Kommentaren sind begeistert und bedanken sich für den kreativen Einfall. „Tolle Idee“, „Klasse“ und mehrere Dankesworte sind dort zu lesen. Einige überlegen bereits an welchem Tag sie die Schnitzeljagd machen wollen – doch diesbezüglich hat die Gemeinde noch einen kleinen Hinweis für die Teilnehmer.

Zwar gehöre es nicht zur Schnitzeljagd, am Ende die erreichte Kirche auch zu betreten. Wer das jedoch vorhat, muss die Öffnungszeiten der St.-Ludgerus-Kirche im Auge behalten. Montags bis samstags schließt die Kirche um 18 Uhr, sonntags beginnt um 18.30 Uhr die Messe. (at)