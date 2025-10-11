Sensation auf der „Spiel“ in Essen! Messe-Besucher haben einmalige Gelegenheit

Schon jetzt kribbelt es den Fans sicher in den Fingern. Denn bald eröffnet die weltweit größte Publikumsmesse für Brettspiele, die „Spiel Essen“. Dieses Jahr findet das beliebte Event vom 23. bis 26. Oktober statt. Wie jedes Jahr natürlich in den Hallen der Messe Essen.

Dieses Jahr gibt es aber eine echte Sensation für alle Spiele-Fans: An einem Tag soll ein echter Weltrekord aufgestellt werden. Besucher haben die einmalige Gelegenheit dabei zu sein. Und ganz nebenbei wird das Event auch noch von einem echten Promi moderiert.

Weltrekord auf der „Spiel“ in Essen – und ein Promi ist auch am Start

Und wenn wir dir jetzt noch verraten, mit welchem Brettspiel der Weltrekord aufgestellt werden soll, gibt es wohl kein Halten mehr. Es ist – Trommelwirbel – „Catan“. Früher noch bekannt als „Die Siedler von Catan“ heißt das seit 30 Jahren beliebte Brettspiel inzwischen nur noch „Catan – Das Spiel“. Bei dem Rekordversuch in Essen wird die Version „Catan – Connect“ gespielt. Dafür wird die Grugahalle am 24. Oktober für einen Abend in eine riesige Inselwelt verwandelt. Hier soll das größte, jemals veranstaltete Live-Spiel von „Catan“ mit 1.100 Fans gespielt werden, heißt es auf der Website zum Spiel. Dabei soll mal ganz nebenbei der Weltrekord geknackt werden.

++ Auch interessant: Glühwein im Oktober? Essen läutet bereits die Weihnachtssaison ein – Besucher haben klare Meinung ++

Und ein echter Promi steht auch noch auf der Bühne, um das Event auf der „Spiel“ in Essen mit seiner charmant-witzigen Art zu kommentieren: Smudo von den „Fantastischen Vier“. Zudem gibt es einen Kostümwettbewerb, spannende Live-Interviews und Hintergrundgeschichten sowie ein Goodie-Bag für alle Teilnehmer.

So kannst du dabei sein

Wenn du jetzt Feuer und Flamme bist und unbedingt dabei sein möchtest, atme noch einmal tief durch. Hier sind die wichtigsten Infos: Das Ganze findet am Freitag, 24. Oktober 2025, auf der „Spiel“ in Essen, genauer gesagt in der Grugahalle statt. Einlass ist um 17 Uhr, Programmstart um 18 Uhr und Spielbeginn um 19 Uhr.

Weitere News aus der Region:

Die normalen Eintritt-Tickets kannst du auf der Seite der Messe kaufen (hier kommst du zum Link). Im Warenkorb kannst du dann für weitere 15 Euro ein Ticket zum Mitspielen oder ein Ticket zum Zuschauen für 3 Euro dazu kaufen. Wir drücken alle Daumen für diesen besonderen Weltrekord!