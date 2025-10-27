Nächste SPIEL-Messe in Essen: Mitarbeiter verrät schon Details für 2026

Nach der SPIEL ist vor der SPIEL – das gilt auch in diesem Jahr. Denn kaum sind die Würfel gefallen und die letzten Gäste gegangen, beginnt für das Organisationsteam der weltgrößten Brettspielmesse schon die Planung fürs nächste Jahr.

„Nach der Messe starten wir direkt in die Vorbereitung der nächsten SPIEL“, offenbart Kommunikationsdirektor Robin de Cleur im Gespräch mit DER WESTEN. Und er verrät gleich erste Einblicke, worauf sich die Spiele-Nerds im Jahr 2026 freuen dürfen.

SPIEL in Essen: Wie geht es 2026 weiter?

„Da macht man sich natürlich schon Gedanken“, gibt der Kommunikationsdirektor im Gespräch mit DER WESTEN zu. Dabei geht es ihm darum, wie die diesjährige Messe angenommen wird. Er fragt sich: „Wie gut kommt die Bühne an? Können wir diese in den nächsten Jahren wieder umsetzen? Wo müssen wir nachsteuern?“ Kein Wunder, dass die Hauptplanung bereits im November beginnt.

++ Auch spannend: SPIEL Essen ist den Besuchern viel Geld wert – „Wollen bis zu 2.000 Euro ausgeben“ ++

Ab diesem Zeitpunkt geht es dann in den Recap-Workshop, um die Besucher- und Ausstellerfragen auszuwerten und zu schauen, was funktioniert hat und was eben nicht. Und nicht nur Messe SPIEL selbst hat sich unter den Besuchern umgehört, sondern auch DER WESTEN hat die Ohren gespitzt und prompt festgestellt, dass die Besucher noch den einen oder anderen Verbesserungswunsch haben.

„Können wir auf keinen Fall umsetzen“

So etwa bei den Sitzmöglichkeiten: Viele wünschen sich mehr Bänke und Stühle. Natürlich hat DER WESTEN direkt nachgehakt und folgende Antwort erhalten: „Wir haben tatsächlich schon einiges an Sitzmöglichkeiten ausgebaut, gerade im Außenbereich. In den Gängen und so können wir es auf keinen Fall umsetzen, weil wir ganz viel Sorge dafür tragen wollen und müssen, dass hier keine Staus entstehen und die Gänge frei bleiben.“ Bei diesem Thema trifft er einen Punkt, denn auch die Warteschlangen sorgen oft für Ärger.

Kommunikationsdirektor Robin de Cleur packt aus. Detail über die SPIEL 2026 in Essen. Foto: DER WESTEN

Auch darauf hat der Kommunikationsdirektor Robin de Cleur eine Antwort parat: „Wir haben mit den Ausstellern schon nachgesteuert, sodass die Schlangenführung nicht mehr in die Gänge geht. Aber man weiß halt nie, welches Spiel das absolute Highlight werden und dementsprechend auch super viele Menschen anziehen wird. Bei einer so großen Nachfrage wird es immer Schlangen geben.“ Logisch, dass sich angesichts der möglichen Platzprobleme die Frage stellt, ob die Messe SPIEL in den kommenden Jahren oder gar 2026 in eine neue Halle umziehen wird – also weg von Essen.

++ Passend dazu: SPIEL Essen 2025: Bar oder Karte? Besucher schauen in die Röhre – viele wussten es nicht ++

„Nein, das ist derzeit überhaupt kein Thema“, betont der Sprecher sofort. Weiter räumt er ein: „Natürlich, die Messe wächst, deswegen haben wir eine Halle mehr aufgemacht. Gleichzeitig hat das Messegelände auch noch zwei weitere Hallen, die Halle acht und die Halle eins. Und wir müssen halt auch schauen, wie sich der Bedarf entwickelt.“

Mehr News aus Essen:

Er kann noch mehr für das nächste Jahr verraten: Die Messe SPIEL wird wieder in Essen stattfinden – und zwar vom 22. bis 25. Oktober 2026. Außerdem wird es wieder eine oder einen Botschafter geben. Für das Jahr 2025 war übrigens die Streamerin und Podcasterin Mháire Stritter das „Gesicht der Messe“. Es bleibt also spannend, wer es nächstes Jahr wird.