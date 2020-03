Essen: Sparkasse soll schließen – Anwohner wehren sich jetzt SO

Essen. Die Sparkasse in Essen schließt in Altenessen-Süd eine weitere Nebenstelle. Es ist eine von 14 Filialen im Stadtgebiet, die zur Kostensenkung geschlossen wird. Die Bürger in Altenessen nehmen das nicht einfach so hin und wehren sich jetzt dagegen.

Essen: Anwohner wehren sich gegen Schließung von Sparkasse

Die Sparkasse in der Nähe zum Bahnhof wird bald geschlossen. Die fünf Mitarbeiter ziehen in eine andere Filiale auf der Bäuminghausstraße um, die derzeit noch renoviert wird. Größer und moderner soll es werden.

Angedacht ist die Schließung bzw. der Umzug wahrscheinlich Ende des Jahres, so Pressesprecher Volker Schleede gegenüber der WAZ.

Ältere Kunden fürchten sich vor längeren Weg

Diese Tatsache macht einige Bürger in Altenessen richtig sauer. „Die drohende Schließung der Sparkasse ist für viele Bürger eine Katastrophe“, verrät Waltraud Holzky der Zeitung.

Die 72-jährige Altenessenerin betreibt seit 45 Jahren einen Tabakladen in direkter Nachbarschaft der Sparkassenfiliale.

Sie kennt nahezu alle Kunden mit Namen. Die Älteren, die nicht mehr so mobil seien, würden sich vor dem längeren Weg zur nächsten Nebenstelle fürchten, erzählt sie.

Das alteingesessene Geschäft profitiert zudem durch Laufkundschaft der Sparkasse.

Deshalb sammelt Waltraud Holzky Unterschriften in ihrem Tabakladen seit ein paar Wochen zahlreiche gegen die Schließung. Wieviele Essener schon unterschrieben haben und was die Sparkasse dazu sagt, liest du im kompletten Artikel der WAZ. (mia)