Essen: Sozialhilfe-Empfänger bestellt sündhaft teure Ware – plötzlich stürmt die Polizei seine Wohnung

Essen. Einfach nur dreist! Ein Sozialhilfe-Empfänger (34) aus Essen soll Waren im fünfstelligen Bereich bestellt haben. Kurze Zeit später steht die Polizei Essen vor seiner Tür.

Am 25. Februar nahmen die Beamten den Mann in Essen-Karnap in seiner Wohnung fest. Vor Ort fanden sie sündhaft teure Waren. Die hatte der 34-Jährige bei einem Unternehmen in Brandenburg bestellt.

Mittels eines Tricks, bei dem der Mann versucht hatte, auf elektronischen Wege einer Strafverfolgung zu entkommen, ergaunerte sich der Mann hochwerte Computer-Utensilien.

Essen: Mann versucht, sich rauszureden

Ermittlungen führten IT-Fahnder zu dem Sozialhilfe-Empfänger aus Essen. Sie verfolgten dabei ein verdächtiges Paket. Zivil-Fahnder konnten ihn in seiner Wohnung festnehmen. Doch der 34-Jährige versuchte sich rauszureden. Er gab an, dass seine Identität geklaut wurde.

--------

Mehr News aus Essen:

Essen: Mann beobachtet Blondine in Ruhrbahn – jetzt ist er völlig verzweifelt

Coronavirus: Polizistinnen in NRW infiziert – der Worst Case wäre...

Clan aus Essen knackt Tresor in Österreich – was die Besitzerin in der Zeit macht, ist unglaublich

--------

Das soll nun in einem Strafverfahren geklärt werden. Neben dem Trickbetrug wird ihm jetzt auch noch das Vortäuschen einer Straftat zur Last gelegt. (ldi)