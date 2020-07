Essen: Sommerkino startet endlich an der Lichtburg trotz Corona – DESWEGEN musst du jetzt ganz schnell sein

Im vergangenen Jahr fand das Sommerkino an der Lichtburg das erste Mal in Essen statt.

Essen. Für Film-Fans war das Jahr bisher eher mau. Die Kinos hatten geschlossen, neue Blockbuster konnten in der Coronakrise nicht gedreht werden, Autokinos sprossen überall im Ruhrgebiet aus dem Boden. Doch in Essen startet jetzt endlich auch die Freiluft-Saison.

Das Sommerkino am Dom an der Lichtburg feiert sein Revival. Erst im vergangenen Jahr fand seit Langem mal wieder ein Open-Air-Kino in Essen statt. Und da dieses Erlebnis von Erfolg gekrönt war, geht es in diesem Jahr in die zweite Runde.

Essen: Sommerkino startet an der Lichtburg - deswegen musst du jetzt schnell sein

Konnten sich die Essener im letzten Jahr drei Wochen lang auf Filmklassiker und neue Blockbuster auf der Leinwand freuen, wird die Freude diesmal doppelt belohnt: Fast sechs Wochen lang flimmern die Filme über die große 72 Quadratmeter große Leinwand.

Am 30. Juli startet der erste Film. Bis zum 6. September versucht die Lichtburg, Besucher in die Essener City zu locken. Das berichtet Radio Essen. Die ersten Filme stehen auch schon fest.

Ein Überblick über das Filmprogramm beim Sommerkino in Essen:

30. Juli: Master Cheng in Pohjanjoki

31. Juli: Bohemian Rhapsody

1. August: Pulp Fiction

2. August: Auf der Couch in Tunis

3. August: Jurassic Park

4. August: Der Vorname

5. August: Shining

6. August: Little Woman

7. August: Mamma Mia!

8. August: Blade Runner: Final Cut

9. August: Frühstück bei Tiffany

10. August: Ghostbusters

11. August: Quadraphenia

12. August: Preview: The Climp

13. August: Udo Lindenberg - Mach dein Ding!

14. August: Das perfekte Geheimnis

15. August: Blues Brothers: Extended Version

16. August: Der weiße Hai

17. August: Zurück in die Zukunft

18. August: Film & Gespräch: Nur die Füße tun mir leid

19. August: Der See der wilden Gänse

Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf hat schon begonnen. Seit Montagabend kannst du Tickets erwerben. Sie kosten 9,50 Euro. Dafür kannst du im Liegestuhl liegen, auf einem Stuhl sitzen oder einen Sitzplatz auf der Treppe mit Sitzkissen wählen. Tickets gibt es hier >>>

Auch die Lichtburg in Essen konnte nach dem Lockdown ihre Tore wieder öffnen. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Du solltest allerdings nicht allzu lange warten mit dem Ticketkauf, wenn du einen Film sehen willst. Denn bei der vorigen Veranstaltung waren die Tickets schon nach einigen Tagen für manche Filme schnell vergriffen. Noch sieht es aber für 2020 gut aus. Keiner der Filme war sofort ausverkauft.

Corona-Regeln beachten

Auch müssen bei der Veranstaltung die Corona-Maßnahmen eingehalten werden. Deshalb wird es etwas weniger Sitzplätze als im Jahr 2019 geben. Haben hier noch rund 500 Menschen Platz gefunden, können in diesem Jahr mit den Abstandregelungen etwa 300 bis 400 Menschen auf den Vorplatz des Doms. Bis zum Sitzplatz, der dir zugeordnet wird, musst du eine Maske tragen. Auch zur Toilette und zum Getränke- und Snackstand geht es nur mit Schutzmaske. Doch dann kann das Freiluft-Kino-Erlebnis beginnen! (js)