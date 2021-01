So entsorgst du deinen ausgedienten Tannenbaum in Essen. (Symbolbild)

Essen: So entsorgst du deinen Tannenbaum richtig – sonst droht dir diese ärgerliche Strafe

Essen. Weihnachten ist längst vorbei, an die neue Jahreszahl 2021 hat man sich in Essen schon fast gewöhnt.

Doch einer ist noch da: der alte Tannenbaum! Los wirst du das gute Stück in Essen zum Glück ganz einfach. Doch wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert ein ärgerliches Bußgeld.

Essen: So einfach kannst du deinen Tannenbaum entsorgen – ansonsten drohen Bußgelder

Das muss nicht sein, denn es genügt, wenn du deinen Baum am passenden Tag vor dein Haus legst – ähnlich wie bei der Sperrmüllabholung. Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) werden schwerpunktmäßig die Stadtteile abfahren und die Bäume einsammeln.

Wichtig ist: Christbaumkugel, Strohstern und Co. gehören nicht an die Straße, sondern müssen vorher abgenommen werden. Gleiches gilt für den Weihnachtsbaumständer und Transportverpackungen. Ein Baum darf außerdem nicht länger sein als zwei Meter.

Die Entsorgungsbetriebe Essen holen deinen Tannenbaum kostenfrei von deiner Haustür ab. Foto: imago images / Karina Hessland

Die EBE haben außerdem eine wichtige Bitte: „Sehr gerne dürfen mehrere Bäume beieinander liegen, das erleichtert das Einsammeln enorm.“

--------------------------------

Mehr Themen aus Essen:

Essen: Untreuer Ehemann erlebt Albtraum – beim ersten Date fallen ihm fast die Augen aus dem Kopf

Silvester-Randale in Essen: Auto fährt durch Schlachtfeld, plötzlich löst der Airbag aus

Obdachloser aus Essen von 16-Jähriger misshandelt – jetzt enthüllt das Opfer ihre letzten Worte vor der Attacke

--------------------------------

Wann dein Haus mit der Abholung an der Reihe ist, erfährst du im Online-Abfuhrkalender der EBE oder in der EBE-App „Wir räumen ab“. Du erkennst den jeweiligen Tag an dem grünen Tannenbaum-Symbol.

Diese Strafe droht, wenn du deinen Baum unerlaubt entsorgst

Doch was passiert, wenn du den Baum nicht zum angegebenen Termin rausgestellen kannst? Das gute Stück einfach an der Straße oder im Wald zu entsorgen ist keine gute Idee, denn das kann teuer werden.

+++ Essen: Anwohner kommt von der Arbeit nach Hause – und kann nicht fassen, was er sieht +++

--------------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

--------------------------------

Wer einen einzigen Tannenbaum entsorgt, zahlt zwischen fünf und 30 Euro. Oder laut Gesetz: „Pflanzliche Abfälle bis zu einer Menge von einem Kofferraum“. Wer allerdings mehr Tannengrün illegal ablegt, der muss in NRW sogar mit einer empfindlichen Strafe von bis zu 200 Euro rechnen.

Die kostengünstigere Alternative, wenn du zum Abfuhrtermin nicht vor Ort bist: Du kannst den Baum auch einfach zu den Öffnungszeiten an den Recyclinghöfen in Essen abgeben. Das kostet dich keinen Cent – egal wie viele ausgediente Christbäume du anlieferst.

In kleinere Stücke zerlegt, darfst du ihn außerdem in die Biotonne stecken. (vh)