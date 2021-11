5G-Netze, Bill Gates, ein Laborunfall in Wuhan: Um den Ursprung von Covid-19 ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien. Für Experten ist das keine Überraschung. In Krisen geben sie einigen Menschen demnach zumindest ein Gefühl von Kontrolle zurück.

Verschwörungstheorien - warum sie in Krisen so viele Menschen anziehen

Essen: Klinik-Eklat! Oberarzt demonstriert mit „Ungeimpft“-Binde am Arm – Krankenhaus reagiert sofort

Essen. Waschechter Skandal am Freitag im St. Josef Krankenhaus in Essen. Ein Oberarzt hat mit einer Aktion kräftig provoziert.

Die Krankenhausleitung reagierte sofort auf den Protest ihres Angestellten. Damit wurde eine weitere Runde in der Debatte um den Impfstatus am Arbeitsplatz eingeläutet. Darüber berichtet die „WAZ“.

Essen: Im St. Josef Krankenhaus hat ein Arzt für einen Skandal gesorgt. (Symbolbild) Foto: Jeff Pachoud / AFP / dpa

Essen: Oberarzt provoziert mit „Ungeimpft“-Binde im Krankenhaus

Ausgestattet mit einer gelben Armbinde mit der Aufschrift „Ungeimpft“ startete ein Oberarzt aus dem St. Josef Krankenhaus in Kupferdreh am Freitag in den Dienst.

Die Aktion sorgte für reichlich Aufsehen. Schließlich spaltet die Debatte um den Impfstatus, insbesondere am Arbeitsplatz, die Gemüter wie kaum ein anderes Thema in den vergangenen Jahren. Diese habe der Mediziner mit seinem Einfall einmal mehr befeuert.

Essen: Die Krankenhausleitung im St. Josef Hospital bedauert die Aktion sehr. (Archivbild) Foto: IMAGO / Werner Otto

Laut „WAZ“ blieb der Protest des Arztes nicht unkommentiert. Sowohl eine Sprecherin der Klinik, als auch die Krankenhausleitung bedauern den Vorfall sehr. „Natürlich respektieren wir die freie Meinung eines jeden, daher ist das subjektive Empfinden des Mitarbeiters auch zu respektieren. Allerdings ist der Ort, seinen Protest zu äußern, nicht akzeptabel und wird auch vonseiten der Krankenhausleitung nicht toleriert“, macht das Krankenhaus in einer Mitteilung deutlich.

Essen: Keine Impfpflicht für die Angestellten

Die Binde verschwand schnell vom Arm des Arztes. Schließlich gilt im St. Josef Krankenhaus keine Impfpflicht. Die 22 Prozent der Angestellten, die keinen Impfschutz vorweisen können, kommen um regelmäßige Coronatests allerdings nicht herum.

Weitere Hintergründe zu dem Vorfall liefert der Artikel in der „WAZ“. (neb)

Uni-Klinik in Essen führt Impfpflicht ein

Radikaler Schritt in der Uni-Klinik Essen. Das Krankenhaus hat eine Impfpflicht eingeführt. Alles dazu hier >>>

Krankenpfleger aus Essen schimpft: „Unverschämtes Verhalten“

Anfang der Woche hatte ein Krankenpfleger der Uni-Klinik seinem Ärger noch freien Lauf gelassen und über „unverschämtes Verhalten“ geklagt. Was den Pfleger so aufregt, liest du hier >>>