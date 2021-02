Essen: Zoll sucht nach illegalem Shisha-Tabak – plötzlich wird der Polizei-Hund unruhig

Essen. Na, da hat diese Fellnase aber den richtigen Riecher gehabt...

Spektakulärer Erfolg der Zollfahndung Essen! Am Mittwoch haben Beamte aus Essen vier Objekte in Essen, Gelsenkirchen, Marl und Neuss nach illegalem Shisha-Tabak durchsucht. Dem Einsatz vorausgegangen sind Ermittlungen gegen zwei Syrer (57 und 32 Jahre alt). Gegen das Duo wird wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei durch die Herstellung und den Verkauf von gefälschtem Shisha-Tabak schon seit Anfang 2020 ermittelt.

Was den Ermittlern aus Essen dann an Mengen an Tabak in die Hände gefallen ist, ist schier unglaublich.

Essen: Zoll sucht nach illegalem Shisha-Tabak, als Polizei-Hund unruhig wird

Schon im Januar 2020 sind bei den beiden Männern bei einer Ausreisekontrolle nach Österreich über eine halbe Tonne gefälschter Shisha-Tabak sichergestellt worden. Die Menge hat den Verdacht nahegelegt, dass es eine illegale Anlage zur Herstellung von Shisha-Tabak geben muss. Die Ermittlungen sind weitreichend gewesen – bis Mittwoch: Dem Tag, an dem die Ermittler zugeschlagen haben!

Insgesamt sind über eine halbe Tonne an Tabak sichergestellt worden. Foto: Zollfahndungsamt Essen

Der 57-Jährige aus Essen hatte versucht, seinen immensen Vorrat in seiner Wohnung mit Verpackungen und Vormaterialien zu verschleiern.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Bei der Durchsuchung ist dann Spürhund Django plötzlich unruhig geworden. Der Vierbeiner hat zielgerichtet und schnell im Keller etwas erschnüffelt. Die Beamten sind ihm gefolgt und entdecken ein Geheim-Lager! Dort sind etwa 300 Kilogramm gefälschter Shisha-Tabak in ebenfalls gefälschten Markenverpackungen sowie Herstellungs- und Abfüllgeräte sichergestellt worden.

Essen: Zoll-Fahndern gelingt spektakulärer Erfolg

Der andere Beschuldigte, ein 32-Jähriger aus Neuss, ist in Gelsenkirchen angetroffen worden. In einer Wohnung hatte er ebenfalls zehn Kilogramm gefälschten Shisha-Tabak im Spitzboden versteckt.

Die Beamten haben ein Autoschlüssel sichergestellt, der wiederum zu einem Auto in der Nähe der Wohnung des Esseners (des anderen Beschuldigten) passt. Im Pkw sind weitere 200 Kilogramm Tabak sichergestellt worden. Als Halter ist ein 29-jähriger Syrer aus Marl identifiziert worden – bei einer Durchsuchung in dessen Wohnung konnten aber keine weiteren Beweismittel gefunden werden.

Dieses Geheim-Lager im Keller mit Unmengen Tabak hatte Django erschnüffeln können. Foto: Zollfahndungsamt Essen

Der Zoll schätzt den Steuerschaden insgesamt auf etwa 38.000 Euro. Zoll-Sprecherin Heike Sennewald erklärt: „Ein Kilogramm Markentabak kostet legal etwa 59 Euro. Die Herstellungskosten von illegalem Wasserpfeifentabak liegen pro Kilogramm bei etwas unter fünf Euro.“

Ein gutes Geschäft ist es für das Duo nicht geworden – die Ermittlungen werden fortgesetzt. (mg)

